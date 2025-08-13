100년 전 한국에 댐 건설한 일본에 ‘K 디지털 물관리’ 노하우 전수한다

수자원公, 나가이市와 업무협약

일본은 1920년부터 한반도 북부에는 발전·공업용 댐을, 남부에는 농업용 댐을 건설했다. 1941년까지 국내에 지어진 농업용 댐만 256개에 이른다. 1973년 완공된 국내 최대 다목적댐 소양강댐(저수용량 29억t)도 일본 전문가가 설계·감리를 담당했다. 이처럼 반세기 넘도록 일본 기술력에 의지했던 한국이 ‘디지털 트윈’ 기반의 물관리 노하우를 치수(治水) 선진국인 일본에 전수하게 됐다.12일 수자원공사에 따르면 지난 6일 일본 야마가타현의 농업도시인 나가이시 시청에서 우치야 시게하루 시장과 NTT동일본주식회사, NTT이드론 테크놀로지, 네이버 클라우드, 수자원공사 관계자 등이 참석한 가운데 ‘디지털 트윈 및 드론 기반 재난 대응 역량 강화를 위한 업무협약’이 체결됐다.나가이시는 모가미강과 주변 하천들이 도시를 가로지르고 있어 홍수 위험이 크다. 지난 2022년 집중 호우로 주택이 침수되고 철도 교량이 유실되는 피해를 겪었다. 이후 나가이시는 재난 대응체계 구축 필요성을 느꼈고, 그 과정에서 수자원공사의 독보적 기술력에 관심을 갖게 됐다.‘물관리 디지털 트윈’이란 실제 수자원 환경을 가상 공간에 구현한 뒤 강우량에 따른 하천 수위와 댐 운영 등을 분석·예측하는 기술이다. 시나리오별 침수 가능 지역을 예측해 최적의 방류 전략을 수립하는 등 홍수 피해를 최소화하는 솔루션을 제공해 재난에 대응할 수 있도록 돕는다. 재난 상황이 아닌 평소에는 효율적인 물관리를 돕는다.수자원공사는 디지털 트윈 기술을 활용해 나가이시의 재난 대응 역량을 높일 계획이다. 반대로 나가이시는 기술 구축을 위한 데이터를 제공한다. 일본 지방자치단체의 주요 하천, 댐 수위 등이다. 수자원공사는 이를 통해 일본 지자체의 물관리 상황을 파악할 수 있는 만큼, 향후 기술 수출 확대도 가능할 것으로 기대한다.K 물관리 기술의 해외 진출이 처음은 아니다. 수자원공사는 지난해 7월 사우디아라비아 제다에 디지털 트윈 기술을 수출했다. 사우디는 연 강수량이 70㎜에 불과하지만, 제다는 짧은 시간 동안 연 강수량 이상의 비가 내려 피해를 겪을 때가 많다. 2022년에는 6시간 만에 연평균의 2.6배인 179㎜가 내렸다. 수자원공사는 세계 곳곳에서 기후변화로 인한 극한 기상 상황이 속출하면서 한국의 물관리 기술을 찾는 국가가 늘어날 것으로 보고 있다. 윤석대 공사 사장은 “이번 협약은 수자원공사의 디지털 물관리 기술이 일본을 비롯한 선진국 시장에 본격 진출하는 전환점이 될 것”이라며 “사우디 등에서 성과를 보이는 만큼 전 세계가 주목하는 글로벌 해법이 되도록 기술 확산에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.