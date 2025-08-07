[서울데이터랩]삼천당제약(000250) 3.98% 하락 바이오 대장주들 줄줄이 하락세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시장에서 일부 바이오 종목들이 큰 하락세를 보이고 있다.7일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 431,500원으로 전 거래일 대비 7,950원(▼1.82%) 하락하며 하락세를 기록하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 15.14%에 달하는 이 종목은 PER 184.64, ROE 29.52로, 높은 밸류에이션 지표를 보이고 있다. 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 124,700원으로 0.95% 하락하며 거래되고 있다. 이 종목은 상장주식수 97,801주에 외국인비율 12.74%를 기록하며, PER -131.40, ROE -6.26으로 재무 상태가 부진하다.시가총액 3위인 펩트론(087010)은 1.28% 하락했으며, HLB(028300)는 2.90% 하락했다. 반면, 상승세를 보인 종목으로는 파마리서치(214450)가 0.33% 상승했으며, 레인보우로보틱스(277810)는 0.91% 상승을 기록했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 에이비엘바이오(298380)(298380) ▼5.16%, 클래시스(214150)(214150) ▲3.50%, 리노공업(058470)(058470) ▲0.66%, 코오롱티슈진(950160)(950160) ▼0.75%, 실리콘투(257720)(257720) ▲1.55%, 에스엠(041510)(041510) ▼1.89%, 이오테크닉스(039030)(039030) ▲5.40%, JYP Ent.(035900)(035900) ▲1.71%, 케어젠(214370)(214370) ▼0.41%, 펄어비스(263750)(263750) ▲0.51% 등의 성적을 기록하고 있다.현재 코스닥 시장은 바이오 및 엔터테인먼트 관련 종목들이 혼조세를 보이고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들은 상대적으로 안정적인 거래량을 보이며 상승세를 기록하고 있으며, 이는 시장의 전반적인 투자 심리에 긍정적인 영향을 주고 있다.특히 휴젤(145020)은 외국인비율이 56.02%로 높은 수준을 기록하며 6.43%의 높은 상승률을 보이고 있다. 반면, 거래량이 많았던 에이비엘바이오와 HLB는 각각 5.16%와 2.90% 하락해 대조적인 흐름을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]