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KPGA 2부투어 새 이름은 데이비드 투어

권훈 기자
입력 2026-04-21 15:39
수정 2026-04-21 15:39
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구건우 데이비드골프 대표(오른쪽)와 김원섭 KPGA투어 대표. KPGA 제공.
구건우 데이비드골프 대표(오른쪽)와 김원섭 KPGA투어 대표. KPGA 제공.


다음달부터 한국프로골프(KPGA) 2부투어가 데이비드 투어라는 새 이름으로 열린다.

KPGA투어(대표 김원섭)와 데이비드골프(대표 구건우)는 21일 경기 성남시 KPGA 빌딩에서 데이비드 투어 조인식을 했다.

한동안 타이틀 스폰서없이 챌린지 투어라는 이름으로 개최되던 KPGA 2부투어는 5월19일부터 이틀 동안 경북 김천시 김천포도CC에서 열리는 시즌 6번째 대회부터 데이비드 투어로 개최된다.

대회마다 적립하는 포인트도 데이비드 포인트로 불린다.

시즌 종료 시점 데이비드 포인트 상위 10명은 내년 KPGA투어 출전권을 받는다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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권훈 기자
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