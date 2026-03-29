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골프존홀딩스 신임 대표이사에 장성원…골프존 커머스 대표는 최덕형

권훈 기자
입력 2026-03-29 09:22
수정 2026-03-29 09:22
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장성원(왼쪽) 골프존홀딩스 대표이사와 최덕형 골프존커머스 데표이사. 골프존 제공.
장성원(왼쪽) 골프존홀딩스 대표이사와 최덕형 골프존커머스 데표이사. 골프존 제공.


골프존그룹(회장 김영찬)은 현 골프존커머스 대표이사를 골프존홀딩스 신임 대표이사로 선임했다고 29일 밝혔다.

골프존홀딩스 장성원 신임 대표이사는 2008년 골프존 최고재무책임자(CFO)를 거쳐 최고운영책임자(COO)를 맡다가 2015년 골프존 대표이사가 됐고 2017년부터 최근까지는 골프존커머스 대표이사로 일해왔다.

골프존 대표이사로 재직하면서 골프존, 골프존카운티, 골프존커머스를 주축으로 하는 골프존그룹사 경영체제를 확립하는데 기여했고 골프존 커머스 경영을 맡아서는 국내 골프유통시장 시장점유율 1위를 굳건히 했다.

골프존그룹은 또 2020년부터 골프존 각자대표를 맡아온 최덕형 씨를 골프존커머스 대표이사로 뽑았다.

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최덕형 대표는 2018년 골프존홀딩스 최고운영책임자(COO)로 골프존그룹에 합류하여 2019년 골프존홀딩스 대표이사, 골프존 각자대표 등의 중책을 맡아 골프존그룹 계열사 전체 매출 1조 신화를 달성하는데 기여했다.
권훈 기자
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