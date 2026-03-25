스윙 맞춤형 무게추 장착

이미지 확대 온오프 ‘CBT526’ ‘CBT626’.

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온오프 제공

2026-03-25 17면

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일본 글로브라이드의 골프 브랜드 온오프를 국내 유통하는 마스터스인터내셔널이 2026년형 남성용 골프클럽 ‘CBT526’과 ‘CBT626’을 새롭게 선보인다.이번 신제품은 비거리와 방향성 성능을 강화하는 동시에 골퍼 개개인의 스윙에 맞춘 커스터마이징 기능을 높인 것이 특징이다.CBT 시리즈의 핵심은 ‘크로스 밸런스 테크놀로지’다. 헤드와 그립에 호환 가능한 무게 추를 배치해 총중량 변화 없이 스윙웨이트를 조절할 수 있도록 설계했다. 이를 통해 골퍼는 자신의 스윙 스타일에 맞는 세밀한 세팅이 가능하다.라인업은 드라이버부터 우드, 유틸리티, 아이언까지 풀세트로 구성된 CBT526과 드라이버 전용 모델 CBT626으로 나뉜다. CBT626 드라이버는 30g대 초경량 샤프트 옵션을 적용해 스윙 속도를 높이고 비거리 향상을 노린 모델이다. 토크를 낮춰 샤프트의 뒤틀림을 억제함으로써 방향 안정성을 강화했다. 샤프트는 저탄도용 블루(미드 하이 킥 포인트)와 고탄도용 레드(미드 로우 킥 포인트) 두 가지로 제공된다.CBT526은 드로우 구질을 유도하는 드라이버를 비롯해 우드와 유틸리티에도 전용 슬리브를 적용, 최대 ±1.5도의 로프트 조절이 가능한 모델이다. ﻿