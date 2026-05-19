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KLPGA 매치퀸 오른 방신실, 세계랭킹 47위

권훈 기자
입력 2026-05-19 07:17
수정 2026-05-19 07:17
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세줄 요약
  • 방신실, 두산 매치플레이 우승
  • 세계랭킹 61위서 47위로 상승
  • 최은우 131위, 고진영 44위
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두산 매치 플레이에서 우승한 방신실. KLPGA 제공.
두산 매치 플레이에서 우승한 방신실. KLPGA 제공.


한국여자프로골프(KLPGA)투어 두산 매치플레이에서 우승한 방신실이 세계랭킹 47위로 올라섰다.

방신실은 19일 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 지난주 61위에서 14계단이나 상승했다.

방신실은 17일 두산 매치 플레이 결승전에서 연장 접전 끝에 최은우를 꺽고 시즌 첫 우승을 이뤄냈다.

준우승한 최은우는 31계단이나 뛰어 131위가 됐다.

미국여자프로골프(LPGA)투어 크로거 퀸시티 챔피언십에서 준우승한 유해란은 지난주와 변동 없이 12위를 유지했지만 공동5위를 차지했던 고진영이 7계단 상승해 44위로 올라왔다.


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권훈 기자
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