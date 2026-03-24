시즌 첫 우승 김효주, 세계랭킹 4위로 껑충

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

시즌 첫 우승 김효주, 세계랭킹 4위로 껑충

권훈 기자
입력 2026-03-24 07:56
수정 2026-03-24 07:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
우승 트로피 옆에서 V자 그리는 김효주.
우승 트로피 옆에서 V자 그리는 김효주.


미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 우승을 따낸 김효주가 세계랭킹 4위로 뛰어 올랐다.

김효주는 24일 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 지난주 8위에서 4계단 상승했다.

김효주는 23일 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72)에서 끝난 LPGA투어 포티넷 파운더스컵에서 우승했다.

김효주의 시즌 첫 우승이자 통산 8번째 우승이다.

포티넷 파운더스컵에서 공동 3위를 차지한 김세영은 9위를 지켰다.

지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 찰리 헐(잉글랜드)는 1～3위를 유지했다.

23일 미국프로골프(PGA)투어 발스파 챔피언십에서 공동4위에 올라 시즌 들어 처음 톱10에 진입한 임성재는 지난주 82위에서 67위로 도약했다.

한때 16위까지 올랐던 임성재의 세계랭킹은 시즌 초반 손목 부상으로 한동안 대회에 출전하지 못하면서 크게 떨어졌지만 상승세로 돌아선 모양새다.

발스파 챔피언십에서 우승한 맷 피츠패트릭(잉글랜드)은 지난주 15위에서 6위로 뛰었다.

스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 캐머런 영(미국)은 1～3위에 그대로 포진했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이미지 확대
임성재의 아이언 스윙.
임성재의 아이언 스윙.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김효주의 포티넷 파운더스컵 우승은 시즌 몇 번째 우승인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로