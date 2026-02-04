‘타이거 우즈가 쓰는 볼’ 투어B 신형 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘타이거 우즈가 쓰는 볼’ 투어B 신형 출시

권훈 기자
입력 2026-02-04 17:25
수정 2026-02-04 17:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
신형 투어B 시리즈 골프볼.브리지스톤 골프 제공.
신형 투어B 시리즈 골프볼.브리지스톤 골프 제공.


브리지스톤골프는 타이거 우즈가 사용해 유명해진 골프볼 투어B 시리즈(투어B X와 투어B XS) 신제품을 출시한다고 4일 밝혔다.

신형 투어B 시리즈 이너 커버에 역대 최대 강성을 적용해 볼의 초속을 높이고, 바람의 영향을 최소화했다. 이너 커버의 밀도를 높여 퍼팅 시 잔디나 흙 등 외부 영향을 줄이고 내구성도 높였다.

이번 신형 볼을 테스트한 우즈는 ‘“드라이버 비거리가 13야드 늘었다. 스코어를 낮추는 데 큰 도움이 될 것”이라고 기대감을 표시했다.

신형 투어 B 볼은 투어B X 타이거 우즈 에디션, 투어B X 코퍼레이트 에디션, 투어B XS 코퍼레이트 에디션 등 3종이 나온다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

투어B 시리즈 골프볼은 우수한 타구감과 직진성, 스핀 등으로 우즈 뿐 아니라 전 세계랭킹 1위 제이슨 데이(호주), PGA투어의 새로운 장타자 크리스 고터럽(미국), 그리고 KLPGA투어의 이예원과 지한솔 등이 사용하고 있다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신형 투어B 시리즈의 핵심 개선사항은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로