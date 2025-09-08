18번 홀 짜릿한 이글로 연장 승부 이끈 매킬로이, 9년 만에 내셔널 타이틀 탈환

이미지 확대 로리 매킬로이. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로리 매킬로이. AP 연합뉴스

마지막 18번 홀(파5)에서 짜릿한 이글로 연장 승부를 만들어낸 로리 매킬로이(북아일랜드)가 9년 만에 내셔널 타이틀을 탈환했다.매킬로이는 8일(한국시간) 아일랜드 더블린의 K클럽(파72)에서 열린 DP월드투어 아일랜드 오픈 마지막 날 6언더파 66타로 최종합계 17언더파 271타로 요아킴 라게르그렌(스웨덴)와 극적인 동타를 이룬 뒤 3차 연장까지 가는 접전 끝에 라게르그렌을 누르고 우승을 차지했다.국적은 영국이지만 어릴 적부터 아일랜드 골프협회 소속으로 활동하면서 도쿄와 파리올림픽에 출전한 매킬로이는 이때도 아일랜드 국가대표로 활동했다. 아일랜드 오픈은 아일랜드 골프협회가 주관하는 내셔널 타이틀 대회로 매킬로이는 2019년 우승 이후 9년 만에 다시 내셔널타이틀을 확보했다. 또 DP월드투어 우승을 20회로 늘렸다.무엇보다도 이날 경기는 수만 명의 관중이 일방적으로 매킬로이를 응원하는 상황에서 극적인 명승부를 연출했다.17번 홀까지 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄인 매킬로이는 17언더파 271타로 먼저 경기를 마친 선두 라게르그렌에 2타가 모자랐다. 그렇지만 매킬로이는 18번 홀에서 340야드 티샷에 이어 두 번째 샷으로 192야드를 쳐 투온에 성공했다. 핀까지 8.5m 가 남은 상황에서 동타를 이루기 위해서는 반드시 이글퍼트가 성공해야 하는 부담감을 떨치고 그대로 이를 성공하며 승부를 연장으로 끌고 갔다. 3번째 연장전에는 라게르그렌의 두 번째 샷이 연못에 빠지며 벌타를 받은 반면 매킬로이는 침착하게 버디를 잡아내며 긴 승부를 마무리했다.올 시즌 마스터스에서 우승하며 커리어그랜드슬램을 달성한 매킬로이는 “홈에서 내셔널 타이틀 대회에 우승했다는 사실 하나만으로도 멋진 시즌이고 내 골프 선수 경력 가운데 최고로 남을 것”이라면서 “(마스터스 우승자에게 주는) 그린 재킷을 홈으로 가져온 것만 해도 멋진데 이렇게 선수 생활이 끝난 뒤에도 기억에 남을 특별한 날이 됐다”고 기쁨을 드러냈다.3번 홀(파3)에서 홀인원을 하며 5타를 줄인 라파 카브레아 베요와 1언더파 71타를 친 앙헬 이달고(이상 스페인)는 2타차 공동 3위(15언더파 273타)에 올랐다. 매킬로이는 11일부터 영국 런던 근교 웬트워스 클럽에서 열리는 DP월드투어 플래그십 대회인 BMW PGA 챔피언십에 출전한다.