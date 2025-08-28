한 시즌 3연승 꿈… ‘옥태훈 천하’ 연다

KPGA 하반기 첫 대회 동아회원권그룹 오픈 오늘 티샷

이미지 확대 올해 한국프로골프(KPGA) 투어에서 유일하게 다승(2승)을 기록 중인 옥태훈이 지난 6월 KPGA 선수권대회 마지막 날 3번 홀에서 샷 이글을 기록한 뒤 손가락으로 ‘3’을 표시하며 환호하고 있다.

이미지 확대 김백준.

이미지 확대 사돔 깨우깐자나.

2025 한국프로골프(KPGA) 투어가 약 2개월의 긴 여름방학을 마치고 기지개를 켠다. KPGA 투어는 28일 경기도 광주의 강남300컨트리클럽(파70·6863야드)에서 개막하는 동아회원권그룹 오픈(총상금 7억원)을 시작으로 하반기 일정에 돌입한다. 앞서 KPGA 투어는 지난 6월 군산 CC오픈을 마지막으로 휴식기에 들어갔다.지난해 창설되어 전북 장수에서 열렸던 이번 대회는 올해 개최 장소를 수도권으로 옮겼다. KPGA는 길었던 투어 공백을 분당 신도시에서 가까운 대회장에서의 구름 갤러리로 만회할 참이다.‘옥태훈 천하’가 하반기에도 계속될지 주목된다. 옥태훈은 KPGA 선수권대회과 군산 CC오픈에서 거푸 정상을 밟으며 상반기를 마무리했다. 올해 유일하게 2승 고지를 밟은 옥태훈은 상금(8억 2308만원), 제네시스 대상 포인트(4940점), 최저 타수(69.09타) 등 주요 부문에서 모두 선두에 오르며 압도적인 시즌을 보내고 있다. 지난해 투어를 평정한 장유빈을 연상케 하는 대목이다. 옥태훈이 이번 대회도 제패할 경우 2000년 최광수 이후 25년 만에 3개 대회 연속 우승 기록을 쓰게 된다. 한 시즌 3연속 우승은 최광수와 함께 1991년 최상호까지 2명만 보유한 진기록이다.역대 최단기간 시즌 상금 10억 원 돌파 및 역대 한 시즌 최다 상금 경신도 겨누는 옥태훈은 “휴식기 동안 훈련도 열심히 하고 충분히 휴식도 취해 컨디션이 좋다”며 “언제나 그랬듯이 목표는 컷 통과다. 매 라운드 최선을 다해 플레이할 것”이라고 말했다.시즌 두 번째 다승자 탄생 여부도 하반기 관전 포인트다. 개막전인 KPGA 클래식 우승자이자 제네시스 포인트 2위인 김백준, 상금 2위에 자리한 캐나다 교포 이태훈을 비롯해 문도엽, 배용준, 엄재웅, 김홍택이 호시탐탐 시즌 2승을 노린다. 대회 초대 챔피언 이동민은 타이틀 방어에 나선다. 2023년 투어 최초로 통산 상금 50억원을 넘어선 박상현이 하반기에 60억원을 돌파할지도 관심이다. 2005년 투어 데뷔한 박상현은 지금까지 227개 대회에 출전해 55억 1735만 6314원의 상금을 벌어들였다.지난 5월 코오롱 한국오픈 챔피언으로 올해 신인상 포인트 1위를 달리는 사돔 깨우깐자나(태국)도 출전 명단에 이름을 올렸다. 아시안투어가 주 무대인 그는 그동안 아시안-KPGA 공동 주관 대회를 통해 한국 무대에 모습을 보였으나 이번에 처음 KPGA 단독 주관 대회에 나선다.한편, 이번 대회에서는 미국프로골프(PGA) 투어 입성에 재도전 중인 김비오의 활약도 기대된다. 그는 다음 달 미국 2부 플레이오프인 콘페리 투어 파이널스 출전을 앞두고 있다.