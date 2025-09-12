안산 꺾은 강채영, 광주 세계선수권 개인전 우승…‘전 종목 입상’ 한국 양궁 리커브, 금2·은1·동3 획득

방금 들어온 뉴스

안산 꺾은 강채영, 광주 세계선수권 개인전 우승…‘전 종목 입상’ 한국 양궁 리커브, 금2·은1·동3 획득

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-09-12 16:26
수정 2025-09-12 17:16
이미지 확대
한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인 결승전에서 주징이(중국)를 꺾은 뒤 시상대 가장 높은 곳에 올라 있다. 오른쪽은 동메달을 딴 안산. 광주 연합뉴스
한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인 결승전에서 주징이(중국)를 꺾은 뒤 시상대 가장 높은 곳에 올라 있다. 오른쪽은 동메달을 딴 안산. 광주 연합뉴스


이미지 확대
한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 화살을 쏘고 있다. 광주 연합뉴스
한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 화살을 쏘고 있다. 광주 연합뉴스


한국 양궁 국가대표 강채영(현대모비스)이 2020 도쿄올림픽 3관왕 안산(광주은행), 2024 파리올림픽 3관왕 임시현(한국체대)을 제치고 16년 만에 국내에서 펼쳐진 세계선수권대회에서 정상에 올랐다.

강채영은 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인 결승전에서 주징이(중국)를 7-3(29-29 29-28 29-29 30-30 29-28)으로 이겼다. 여자 단체전 동메달을 목에 걸었던 강채영은 대회 마지막 날에 3위 안산과 함께 시상대에 올랐다. 그는 4강에서 안산을 꺾었다.

이로써 한국 양궁은 리커브에서 금 2개(남자 단체·여자 개인), 은 1개(혼성 단체), 동 3개(여자 단체·남녀 개인)로 대회를 마쳤다. ‘어벤져스’ 여자 단체팀이 4강에서 대만에 발목이 잡히면서 위기감이 감돌았지만 김우진(청주시청), 김제덕(예천군청), 이우석(코오롱) 등 남자 단체팀이 정상에 올랐고 강채영도 개인전에서 우승하며 세계 최강의 자존심을 지켰다. 컴파운드 종목에선 최용희(현대제철)이 남자 개인전 동메달을 따냈다.

이미지 확대
한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인 결승전에서 주징이(중국)를 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 광주 연합뉴스
한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인 결승전에서 주징이(중국)를 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 광주 연합뉴스


결승전은 접전이었다. 1세트를 동률로 맞춘 강채영은 2세트에도 주징이의 기세에 밀리지 않고 10점에 화살 2발을 꽂으며 기선 제압했다. 이어 3세트에 1점 밀렸는데 첫발이 9점이 아닌 10점으로 인정받아 또 동점이 됐다. 이후 주징이가 3연속 10점으로 강채영을 압박했다. 하지만 강채영도 완벽한 경기력으로 응수했다. 그는 마지막 세트에도 10점 두 발, 9점 한 발로 상대를 제압하면서 2019년 스헤르토헨보스 대회 은메달을 넘어 개인 최고 성적을 달성했다.

2020 도쿄올림픽 여자 단체전 금메달리스트인 강채영은 경기를 마치고 “20세부터 세계선수권대회에 참가해 벌써 5번째다. 그런데 개인전 우승은 처음이다. 꿈을 이뤄 만감이 교차했다”며 “지난해 파리올림픽에 나서지 못해 힘들었지만 쉬면서 마음을 다잡았다. 좋은 결과로 이뤄져 기쁘다. 한국 대회에서 금메달을 따서 더 좋다”고 말했다.
서진솔 기자
