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볼빅, ‘전국 파크골프 챔피언십’ 참가자 모집… 총상금 1억원

입력 2026-08-21 14:36
수정 2026-08-21 14:48
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세줄 요약
  • 전국 5300여명 규모 파크골프 대회 모집
  • 총상금 1억원·시상품 4억원 혜택 마련
  • 4개 권역 예선 뒤 300명 결선 진출
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‘2026 볼빅 전국 파크골프 챔피언십’ 포스터. 볼빅 제공
‘2026 볼빅 전국 파크골프 챔피언십’ 포스터. 볼빅 제공


볼빅이 국내 최대 규모의 파크골프 전국대회인 ‘2026 볼빅 전국 파크골프 챔피언십’ 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

전국 5300여명 규모로 열리는 이번 대회는 총상금 1억원과 시상품 4억원 등 총 5억원 규모의 혜택이 걸렸다. 참가자는 거주 지역과 관계없이 4개 권역 예선에 중복 참가할 수 있다.

예선은 다음달부터 오는 10월까지 이어지며, 충청권(9월 6~7일)은 충남 청양, 경상권(9월 13~14일)은 경북 성주, 전라권(10월 2~3일)은 전남 화순, 수도권(10월 7~8일)은 경기 포천에서 진행된다. 예선을 통과한 300명은 오는 10월 19일 인천 아시아드 파크골프장에서 결선을 치른다.

볼빅 제품 사용자를 위한 ‘더블업 혜택’도 마련됐다. 경기 중 볼빅 파크골프 클럽과 공을 함께 사용하면 수령 상금이 2배로 늘어난다. 참가자 전원에게는 기념품이 제공되며, 수상자와 추첨 당첨자에게는 파크골프 가방과 모자, 파우치, 헤드커버 등의 상품이 주어진다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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참가 신청과 자세한 대회 요강은 볼빅 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 권역별 선착순으로 조기 마감될 수 있다.
김태곤 리포터
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