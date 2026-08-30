[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 31일

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36년생 : 근심거리가 생길 수 있다.48년생 : 남보다 열심히 움직여라.60년생 : 믿는 사람에게 실망할 수 있다.72년생 : 이익을 어려운 이웃과 나누어라.84년생 : 힘들어도 참고 견뎌야 한다.96년생 : 인내하면 좋은 흐름이 찾아온다.37년생 : 경건하게 하루를 보내라.49년생 : 신경 쓸 일이 많아진다.61년생 : 서두르지 말고 차분히 처리하라.73년생 : 분실수가 있으니 주의하라.85년생 : 열심히 해도 헛고생이 될 수 있다.97년생 : 결과보다 과정을 차분히 살펴라.호랑이38년생 : 감언이설에 속지 마라.50년생 : 자신감 있게 추진하라.62년생 : 재물이 들어오는구나.74년생 : 여행 중 새로운 인연을 만난다.86년생 : 하던 일을 그대로 유지하라.98년생 : 새로운 변화보다 현재를 지켜라.토끼39년생 : 즐거운 일이 생기겠다.51년생 : 술자리에서는 언행을 조심하라.63년생 : 한마디 실수로 기회를 놓칠 수 있다.75년생 : 매사가 순조롭게 흐른다.87년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.99년생 : 순발력 있게 대처하면 길하다.40년생 : 생활에 여유를 가져라.52년생 : 창업보다 전업이 더 좋다.64년생 : 생각지도 못한 일이 생길 수 있다.76년생 : 자신의 일을 함부로 말하지 마라.88년생 : 오해로 인한 구설수에 시달릴 수 있다.00년생 : 말이 새어나가지 않도록 조심하라.41년생 : 귀인의 도움으로 행운이 따른다.53년생 : 분위기 파악을 잘해야 한다.65년생 : 주변의 도움으로 쉽게 해결된다.77년생 : 자신도 모르게 소문이 퍼질 수 있다.89년생 : 노력한 만큼 성과가 좋다.01년생 : 묵묵히 노력하면 인정받는다.42년생 : 이사나 이동은 보류하는 것이 좋다.54년생 : 재물복이 아주 좋은 날이다.66년생 : 신수가 왕성하고 운수가 트인다.78년생 : 여기저기서 이익이 생긴다.90년생 : 노력의 대가를 받게 된다.02년생 : 성실하게 움직이면 보람이 있다.43년생 : 집안이 화목하고 행운이 있다.55년생 : 매사가 뜻한 대로 풀리겠다.67년생 : 마음이 심란해질 수 있다.79년생 : 행운이 따르는 날이다.91년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.03년생 : 반가운 연락으로 기분이 좋아진다.원숭이44년생 : 건강에 각별히 주의하라.56년생 : 약간의 이익이 생긴다.68년생 : 북동쪽에서 행운이 있다.80년생 : 은인의 도움으로 어려운 일이 해결된다.92년생 : 최선을 다해야 한다.04년생 : 끝까지 노력하면 길이 열린다.45년생 : 한 박자 늦게 생각하라.57년생 : 행운이 따르는 하루다.69년생 : 친절이 오해를 부를 수 있다.81년생 : 공과 사를 잘 구별하라.93년생 : 항상 겸손한 태도로 임하라.05년생 : 낮은 자세가 좋은 인연을 만든다.46년생 : 스트레스 해소에 힘써라.58년생 : 고생 끝에 낙이 온다.70년생 : 무엇이든 지나치면 문제가 생긴다.82년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.94년생 : 기쁜 일이 계속 생긴다.06년생 : 좋은 소식이 이어질 수 있다.돼지47년생 : 건강에 이상이 생길 수 있으니 주의하라.59년생 : 능력을 더욱 개발하라.71년생 : 오후에 기쁜 일이 생긴다.83년생 : 의사 표현을 확실히 해야 한다.95년생 : 여행은 기분 전환에 좋다.07년생 : 가벼운 이동이 마음을 풀어준다.