꼴찌들 뿌려대는 고추가루 맵다 매워

세줄 요약 꼴찌 키움과 SSG가 후반기 들어 완전히 달라졌다. 키움은 안우진과 알칸타라를 앞세운 마운드 안정 속에 17경기 110득점으로 공격도 살아났고, SSG도 아빌라 합류 뒤 선발진이 정돈되며 5할 승률을 기록했다. 두 팀이 상위권에 변수로 떠올랐다. 키움 후반기 3위권 성적, 상위권 흔들기

SSG 선발 안정과 5할 승률, 반등 조짐

LG·kt·KIA 등 상위권에 변수 확대

이미지 확대 키움 선수들이 2일 SSG전을 마친 뒤 승리를 자축하고 있다. 키움 히어로즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 키움 선수들이 2일 SSG전을 마친 뒤 승리를 자축하고 있다. 키움 히어로즈 제공

이미지 확대 SSG 김민준(오른쪽)이 경기 도중 마운드를 방문한 경헌호 투수코치와 대화를 나누고 있다. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSG 김민준(오른쪽)이 경기 도중 마운드를 방문한 경헌호 투수코치와 대화를 나누고 있다. SSG 랜더스 제공

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키움 히어로즈와 SSG 랜더스가 뿌려대는 고추가루가 맵디댑다. 꼴찌라고 얕봤다가는 큰 코 다치게 생겼다.6일 기준 프로야구 순위에서 제일 아랫쪽에 자리한 키움은 전반기를 29승 1무 57패 승률 0.337로 마쳤다. 그런데 후반기엔 완전히 다른 팀이 됐다. 후반기 성적만 보면 우등생이다. 9승 1무 7패로 kt 위즈, 두산 베어스에 이어 당당히 3위를 달린다.위쪽만 바라보고 달리던 한화 이글스는 후반기를 여는 4연전에서 키움에 1무3패를 당하며 상승동력을 잃었다. KIA 타이거즈는 전반기에 키움을 상대로 9전 전승을 기록했는데 후반기엔 1승2패로 밀렸다. 그로 인해 3위 LG 트윈스를 추격할 힘을 잃었고 오히려 두산과 힘겨운 4위 싸움을 펼쳐야 하는 상황을 맞았다.안우진, 박준현, 라울 알칸타라 등 압도적인 구위를 자랑하는 선발투수진에 카나쿠보 유토가 전천후 불펜요원으로 활약하면서 마운드의 안정세가 뚜렷하다. 덕분에 타자들이 겁없이 방망이를 휘두른다. 후반기 17경기에서 21개의 홈런과 179개의 안타를 때리며 110득점을 거둬들였다. 안타와 득점은 1위, 홈런은 KIA(27개)에 이어 2위다. 팀타율도 0.289로 4위에 올라있다.SSG의 발걸음에도 제법 힘이 붙었다. 후반기 8승 1무 8패로 승률 5할을 기록중이다. 페드로 아빌라가 합류하면서 선발 로테이션이 제대로 돌아가기 시작했다. 신예 김민준도 3경기 연속 퀄리티스타트를 기록하면서 힘을 보탰다. 8위 롯데와 7위 NC가 혼쭐이 났다. SSG에 당한 일격으로 인해 사실상 포스트시즌 진출 가능성이 사라졌다.잔뜩 독기가 오른 키움은 다음주 LG와 kt 등 상위권 팀들을 연달아 만난다. LG에 4승 8패, kt에는 2승 1무 8패로 당했지만 이제는 상황이 달라졌다. SSG는 14일부터 LG, 삼성, kt와 차례로 맞붙는다. LG는 11일부터 키움과 3연전을 치른 뒤 SSG와 맞닥뜨리는데 여기서 덜미를 잡히면 어디까지 추락할지 가늠하기가 어려워진다. 반대로 키움, SSG전을 반등의 기회로 삼고 키움과 SSG가 경쟁팀들에 매서운 고추가루를 뿌려대면 선두권 판도를 완전히 뒤집을 수 있다.