샌프란시스코 이정후, 타격 5위로 전반기 마무리

세줄 요약 이정후가 샌프란시스코에서 타율 0.302, 타격 5위로 전반기를 마쳤다. 5월 말 허리 통증으로 잠시 쉬었지만 100안타를 넘기며 꾸준함을 보였고, 최근 7월 타율은 0.200으로 떨어졌다. 고우석은 미네소타에서 빅리그 데뷔와 첫 홀드를 기록했다. 이정후, 타율 0.302로 전반기 타격 5위 마감

고우석, 미네소타서 빅리그 데뷔와 첫 홀드

김하성·송성문·김혜성, 부상과 부진 엇갈림

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 지난달 25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 애슬레틱스와 샌프란시스코의 경기에서 9회말 끝내기 홈런이 나오자 동료 선수를 보며 포효하고 있다. 샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 지난달 25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 애슬레틱스와 샌프란시스코의 경기에서 9회말 끝내기 홈런이 나오자 동료 선수를 보며 포효하고 있다. 샌프란시스코 AP 연합뉴스

13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈경기에 5번 타자 우익수로 출전했으나 안타를 추가하지는 못했다. 땅볼 2개, 삼진. 외야 플라이로 4타수 무안타를 기록하며 타율은 조금 떨어지만 타율 5위, 최다안타 11위(100개)로 전반기를 마쳤다.

고우석은 결국 미국 진출 2년 7개월 만에 미네소타 유니폼을 입고 빅리그 마운드를 밟는 감격을 누렸다. 역대 한국인 30번째 빅리거로 이름을 올린 고우석은 지난 10일 클리블랜드와의 데뷔전에서는 1이닝 1실점했지만 이틀 뒤인 LA 에인절스전에서는 1이닝을 무실점을 틀어막아 MLB 첫 홀드를 기록했다.

애틀랜타 브레이브스의 김하성은 부상으로 5월 중순 뒤늦게 팀에 합류했다. 수비에서는 그런대로 제 몫을 했지만 타격에선 낙제점이었다. 73타수 5안타로 타율이 0.068에 머물렀다.

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샌프란시스코의 이정후가 타율 5위(0.302)로 페넌트레이스 반환점을 돌았다.이정후는5월 말 허리 통증으로 잠시 자리를 비운 것을 제외하면 그런대로 만족할 만한 성적이다. 한 번 불이 붙으면 무섭게 몰아쳤다. 6월 1일에는 콜로라도 로키스를 상대로 한 경기 5안타를 작렬하기도 했다. 4안타 이상을 때린 경기도 5차례나 된다. 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)는 29차례 기록했다.다만 최근 페이스가 뚝 떨어진 것이 눈에 띈다. 7월 타율이 0.200으로 가라앉은 가운데 올스타 브레이크를 만나 재정비할 수 있는 여유를 갖게 됐다.투수들 가운데선 꿈을 향해 매진한 고우석의 우직한 행보가 관심을 모았다.다른 한국인 메이저리거들은 잠잠했다.샌디에이고 유니폼을 입은 송성문도 옆구리 부상으로 뒤늦게 데뷔전을 치렀다. 빅리그에서는 42경기에서 타율 0.212, 홈런 1개, 13타점으로 고전하고 있지만 도루는 11개나 기록해 멀티플레이어로서 가능성은 보여줬다는 평이다.LA 다저스의 김혜성은 개막전 로스터에 들지도 못하더니 빅리그로 승격한 뒤 50여일 만인 5월 30일 다시 마이너리그행을 통보받았다. 타율 0.259, 홈런 1개, 타점 11개, 도루 5개로 무난한 성적표를 받았지만 데이브 로버츠 감독의 판단은 달랐다. 소극적인 플레이를 개선하라며 그를 트리플A로 내려보냈다.MLB는 15일 오전 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 올스타전을 치르고 18일 후반기 레이스에 돌입한다.