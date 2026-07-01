‘80억 사나이’ 두산 박찬호의 야망은 “스탯 그 이상...”

세줄 요약 두산 박찬호가 롯데전에서 홈런을 터뜨리며 길었던 부진을 끊어냈다. 80억원 FA 계약 뒤 타격 침체와 부담에 시달렸지만, 이날 한 방으로 답답함을 날렸다. 그는 스탯보다 팀 승리에 더 빛나는 선수가 되고 싶다고 말했다. 80억원 FA 박찬호, 부진 속 홈런으로 반등 신호

롯데전 6회 결정타로 경기 흐름 바꾸며 존재감

스탯보다 팀 승리, 중요한 찬스 해결 의지

이미지 확대 두산 박찬호가 지난달 30일 롯데와의 홈경기 6회말 스리런 홈런을 작렬한 뒤 환호하고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 박찬호가 지난달 30일 롯데와의 홈경기 6회말 스리런 홈런을 작렬한 뒤 환호하고 있다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 두산 박찬호가 지난달 30일 롯데 선발 박세웅의 6구째를 걷어올린 뒤 홈런을 직감한 듯 힘차게 배트를 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 박찬호가 지난달 30일 롯데 선발 박세웅의 6구째를 걷어올린 뒤 홈런을 직감한 듯 힘차게 배트를 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 두산 박찬호가 지난달 30일 롯데전에서 승부에 쐐기를 박는 3점포를 터뜨린 뒤 양의지의 격렬한 환영을 받으며 홈플레이트를 밟고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 박찬호가 지난달 30일 롯데전에서 승부에 쐐기를 박는 3점포를 터뜨린 뒤 양의지의 격렬한 환영을 받으며 홈플레이트를 밟고 있다. 두산 베어스 제공

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‘80억원의 사나이’가 화끈한 홈런포로 지긋지긋한 부진의 악몽을 날려버렸다.오죽했으면 “사람답게 치기 시작한 이후 최악의 부진”이라고 했을까. 두산 베어스 박찬호는 지난달 30일 롯데와의 홈경기를 마친 뒤 눈시울을 붉혔다.박찬호는 지난 겨울 80억원(옵션 포함)의 FA 잭팟을 터뜨리며 두산 유니폼을 입었다. 스포트라이트가 쏟아졌고 미래는 온통 황금빛이었다. ‘닥치고 야구’에만 집중하면 모든 일이 술술 풀릴 것만 같았다. 그러나 현실은 정반대였다. 시즌 초반부터 타격 부진이 이어지면서 그를 향한 비난의 목소리도 커졌다. 4월에 잠시 회복하는 듯했으나 5월 한 달 동안 타율 0.226으로 다시 가라앉았다. 부담은 갈수록 커졌고 이날 경기를 앞두고 벌어진 10경기 타율은 0.167에 그쳤다. 6개의 안타도 모두 단타였다.빠져나올 수 없는 수렁 같던 상황에서 짜릿한 한 방이 터졌다. 6회말 2사 1, 2루서 롯데 선발 박세웅의 6구째를 걷어올렸다. 라이너성으로 쭉쭉 뻗어나간 타구는 왼쪽 폴 안쪽으로 떨어졌다. 앞선 타자 안재석을 삼진으로 돌려세우며 위기를 넘기는 듯했던 박세웅을 완전히 무너뜨린 일격이었다. 두산은 5회까지만 해도 박세웅의 호투에 말려 좀처럼 공격을 풀어내지 못했다. 그런데 6회 들어 투구수가 100개에 육박하면서 박세웅의 구위가 살짝 떨어졌고 그 틈새를 박준순과 양의지, 김민석이 파고들면서 겨우 2-0 리드를 잡은 터였다. 박찬호의 홈런이 없었더라면 경기 후반부의 흐름이 어떻게 달라졌을지 장담할 수 없었다.마침 박세웅이 풀카운트에서 박찬호에게 던진 스위퍼의 각이 둔탁했다. 제대로 휘어지지 않고 밋밋하게 스트라이크존 왼쪽 상단으로 흘러들어오자 박찬호가 기다렸다는 듯 받아쳤다. 박찬호는 “조금 몰린 공이었다. 원래 궤적대로 바깥 쪽으로 흘러나갔다면 못쳤을 것”이라고 짜릿했던 순간을 돌이켰다.박찬호는 “FA만 되면 즐기면서 편하게 야구할 줄 알았는데 오히려 스트레스가 더 심했다. 말로는 다 할 수 없는 부담과 압박이 밀려왔다. 그래서 오늘 홈런이 너무 속시원했다. 얹혔던 것들이 다 내려간 느낌”이라고 밝혔다. 그는 함께 마음을 졸였던 아내를 생각하면서 다시 한 번 울컥했다. 박찬호는 “와이프 얘기만 나오면 감정이 북받친다. 모든 것을 털어놓고 지낸다 생각하는데 최근엔 와이프가 내 눈치를 많이 보는 것이 느껴질 정도였다. 내가 못하면 와이프가 같이 주눅들기 때문에 항상 야구를 잘해서 와이프가 떳떳하게 해주고 싶다”고 말했다.물론 공짜로 얻은 결과는 아니다. 박찬호는 “나름대로 준비를 열심히 했는데 이렇게까지 고꾸라질 줄은 몰랐다. 예전 같으면 어느 정도 수준에서는 방어가 됐는데 지금 겪는 부진은 솔직히 많이 당황스러웠다. 훈련하면서 좋았을 때의 하체 움직임을 찾아보려고 애썼는데 어느 정도는 좋아졌고 결과로 나타나고 있는 것 같다”고 했다. 실제로 4회말 두 번째 타석에서는 10구째까지 커트해가며 끈질기게 박세웅을 괴롭히기도 했다. 박찬호는 “감이 좋지 않을 때는 그렇게 하라고 해도 못한다”고 자신감을 보이면서 “아직 까먹은 것을 만회하려면 한참 멀었다. 3할 타율까지는 모르겠지만 팀이 이기는데 중요한 역할을 하고 싶다. 드러난 스탯 보다 빛나는 선수가 되기를 원한다. 어떤 타순에 배치되든 중요한 찬스가 오면 칠 수 있어야 한다”고 야심을 드러냈다.