시카고 마라톤 준우승 멜레세, 훈련 중 쓰러져 사망

세줄 요약 2015년 시카고 마라톤 여자부 준우승자인 에티오피아의 예브르구알 멜레세가 훈련 도중 갑작스러운 이상 증세를 보여 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 그는 36세였고, 이달 말 캐나다 오타와 대회 출전을 앞두고 있었다. 시카고 마라톤 준우승자 멜레세 훈련 중 사망

아디스아바바 병원 긴급 이송 뒤 끝내 숨짐

휴스턴·프라하 우승, 오타와 출전 앞둔 상황

이미지 확대 훈련 중 쓰러져 세상을 떠난 에티오피아 마라토너 예브르구알 멜레세. AFP 닫기 이미지 확대 보기 훈련 중 쓰러져 세상을 떠난 에티오피아 마라토너 예브르구알 멜레세. AFP

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2015년 시카고 마라톤 대회 여자부 준우승자인 예브르구알 멜레세(에티오피아)가 훈련 중 쓰러진 뒤 세상을 떠났다. 36세.에티오피아 육상연맹은 13일(한국시간) 멜리세가 훈련 도중 갑작스러운 이상 증세를 보여 에티오피아 수도 아디스아바바의 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 숨졌다고 밝혔다.1990년생인 멜레세는 2015년 휴스턴 마라톤과 프라하 마라톤에서 우승했고, 같은 해 메이저대회인 시카고 마라톤에서 2시간23분43초의 기록으로 준우승을 차지했다.그는 이달 말 캐나다 오타와에서 열리는 대회에 출전할 예정이었다.