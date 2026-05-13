불펜 힘들어? OK, 11점씩 내줄게…한화 승리 공식 만들어지나

노시환 만루포 터지며 키움전 승리

최근 5경기서 51점 파괴력 보여줘

마운드 불안, 타선 파괴력으로 극복

이미지 확대 한화 이글스 노시환이 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에서 1회초 만루홈런을 날린 후 그라운드를 돌고 있다. 2026.5.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 노시환이 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에서 1회초 만루홈런을 날린 후 그라운드를 돌고 있다. 2026.5.12 연합뉴스

이미지 확대 한화 이글스 류현진(오른쪽)이 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에서 한화가 11-5로 승리한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. 이 승리로 류현진은 한미 통산 199승을 기록했다. 2026.5.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 류현진(오른쪽)이 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에서 한화가 11-5로 승리한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. 이 승리로 류현진은 한미 통산 199승을 기록했다. 2026.5.12 연합뉴스

세줄 요약 한화가 키움전에서 노시환의 만루홈런을 앞세워 11-5로 승리했다. 최근 5경기에서 51점을 뽑아내며 리그 최강 타선을 과시했고, 시즌 득점과 팀 타율도 1위를 지키고 있다. 불안한 마운드를 공격력으로 덮는 승리 공식이 보인다. 노시환 만루홈런 포함 11-5 승리

최근 5경기 51점, 타선 폭발 지속

불안한 마운드, 대량 득점으로 보완

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야구는 결국 상대보다 점수를 더 많이 내는 팀이 이긴다. 한화 이글스가 연일 상대팀 마운드를 맹폭하며 다이너마이트 승리 공식을 만들어가고 있다.한화는 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 1회초 나온 노시환의 만루홈런을 포함해 장단 17안타를 휘몰아치며 11-5로 승리를 거뒀다. 이 승리로 한화는 7위에서 공동 6위로 순위를 끌어올렸다.최근 경기만 보면 한화만의 승리 공식을 찾은 분위기다. 한화는 시즌 초반 마운드가 크게 흔들리며 한때 9위까지 떨어졌다. 지난달 14일 삼성 라이온즈와의 경기에서 18개의 사사구를 남발하며 KBO리그 역대 1경기 최다 사사구 기록을 갈아치우기도 했다. 타자들이 점수를 내도 투수들이 더 많은 점수를 내주는 경기가 반복됐다.그러나 최근 한화는 ‘다이너마이트 타선’의 위력을 제대로 보여주고 있다. 지난 7일 KIA 타이거즈를 상대로 11점, 9일 LG 트윈스를 상대로 11점에 이어 이날도 11점을 냈다. 8일과 10일 LG전에서 각각 8점과 9점을 냈다. 최근 5경기 합쳐 51점이다.시즌 전체로 봐도 한화의 공격력은 리그를 파괴하고 있다. 득점이 235점으로 전체 1위인데 202점으로 2위인 SSG 랜더스와 격차가 크다. 9위 롯데 자이언츠(131점), 10위 키움(128점)보다 무려 100점 이상 더 냈다. 팀 타율도 0.282로 전체 1위다.한화 마운드 사정을 생각하면 차라리 이렇게 큰 점수를 내주는 게 해법이 될 수 있다. 공격력에 자신이 있다면 공격력을 극대화해서 초반부터 점수를 대량으로 생산해주면 투수들도 부담을 덜 수 있다는 의미다. 가뜩이나 스트레스 받는 투수들이 점수를 안 내주려고 소극적으로 임하는 것이 아니라 넉넉한 점수를 등에 업고 과감하게 투구하면 오히려 더 좋은 투구가 나올 수 있다.이날 승리 투수가 되며 한미 통산 199승째를 올린 류현진도 “경기 초반 점수가 나다 보니 편하게 던졌다”면서 “내가 잘해서 이긴 게 아니라 타자들이 점수를 많이 뽑아준 덕분에 이긴 경기”라고 평가했다. 김경문 감독도 “타자들도 노시환의 만루홈런 등 점수를 적시에 뽑아주면서 제 역할을 잘해줬다”고 칭찬했다.한화는 국가대표 자원으로 성장한 문현빈과 한화 4번 타자의 계보를 잇는 노시환에 더해 이번 시즌 KT 위즈로부터 강백호를 데려왔고, 2년 전 뛰었던 요나단 페라자를 다시 데려왔다. 타선에 힘을 싣겠다는 뜻을 분명하게 드러낸 것이다. 시즌 초반 부진했던 노시환까지 살아나면서 한화는 시즌 전 구상했던 다이나마이트 타선이 제대로 위력을 발휘하고 있다.아무리 마운드가 불안할지라도 상대가 따라가기 버거운 점수를 내면 상대 역시 백기를 들고 다음 경기를 준비할 수밖에 없다. 야구는 간단하다. 점수를 많이 내면 이긴다. 한화가 그 간단하지만 막상 해내기는 어려운 공식을 누구보다 잘 해내고 있다.