장애인 선수가 된 시민들…장애인체육회, 체험·홍보 행사 성료

26일 서울 올림픽공원서 행사 마련

김윤지·이제혁 참가해 시민과 교감

세줄 요약 대한장애인체육회가 스포츠주간을 맞아 올림픽공원에서 장애인스포츠 체험·홍보행사를 성료했다. 시민들은 휠체어농구, 보치아, 시각축구를 직접 체험하고 ‘나답게 MOVE’ 캠페인과 OX퀴즈, 선수 팬사인회도 함께 즐기며 장애인스포츠의 매력을 느꼈다. 스포츠주간 맞아 올림픽공원서 체험·홍보행사 개최

휠체어농구·보치아·시각축구 직접 체험 진행

나답게 MOVE·OX퀴즈·팬사인회로 참여 확대

이미지 확대 장애인체육 간판 김윤지가 26일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 스포츠주간 기념 ‘땀송송 운동해봄제’ 나답게 무브 홍보부스에서 시민들에게 패럴림픽을 주제로한 OX 퀴즈를 내고 있다. 2026.4.27 대한장애인체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 장애인체육 간판 김윤지가 26일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 스포츠주간 기념 ‘땀송송 운동해봄제’ 나답게 무브 홍보부스에서 시민들에게 패럴림픽을 주제로한 OX 퀴즈를 내고 있다. 2026.4.27 대한장애인체육회 제공

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대한장애인체육회가 4월 27일부터 5월 3일까지인 스포츠주간을 맞아 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘2026 스포츠주간 기념 땀송송 운동해봄제’와 연계한 장애인스포츠 체험 및 홍보행사를 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.지난 26일 진행된 이번 행사는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 공동 주최한 대국민 스포츠 축제와 연계해 진행됐다. 체육회는 장애인스포츠 체험 부스를 운영하고, 장애인 생활체육 캠페인 ‘나답게 MOVE’ 홍보부스를 마련해 시민들의 참여를 이끌었다. 시민들은 오는 10월 개최되는 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회(아시안패러게임) 종목인 휠체어농구, 보치아, 시각축구 종목을 직접 체험하며 장애인스포츠를 즐기는 시간을 가졌다.시각축구 체험에 참여한 한 시민은 “눈을 가리고 공의 소리만 듣고 움직이는 것이 생각보다 훨씬 어렵고 집중력이 많이 필요했다”면서 “직접 체험해 보니 시각장애인 선수들의 뛰어난 감각과 노력에 대해 더 깊이 이해하게 됐다”고 말했다.패럴림픽 및 장애인스포츠를 주제로 한 OX퀴즈 이벤트와 함께 대한장애인체육회 ‘나답게 MOVE’ 캠페인 공식 인스타그램 팔로우 참여 이벤트 등 장애인스포츠를 이해할 수 있는 다양한 프로그램도 함께 진행됐다. 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽에서 활약한 김윤지, 이제혁이 현장을 찾아 OX퀴즈 및 팬사인회, 기념촬영 등 시민들과 소통에 나섰다.체육회 관계자는 “스포츠주간을 계기로 1988 서울올림픽·패럴림픽의 유산인 올림픽공원에서 시민들이 장애인스포츠를 직접 체험하고 공감할 수 있는 기회를 제공하게 되어 뜻깊다”면서 “앞으로도 누구나 일상에서 장애인스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성과 인식 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.