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부쉬넬 골프, ‘테크니컬 골프 기어’ 출시… 독자 개발 ‘LINK 시스템’ 적용

권훈 기자
입력 2026-04-01 11:22
수정 2026-04-01 11:22
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부쉬넬 골프 ‘테크니컬 골프 기어’. 카네 제공
부쉬넬 골프 ‘테크니컬 골프 기어’. 카네 제공


거리측정기 시장에서 입지를 구축해온 부쉬넬 골프가 골프 기어 영역으로 사업을 확장한다.

공식 수입원 카네는 부쉬넬 골프의 기술력을 기반으로 한 신규 라인업 ‘테크니컬 골프 기어’(Technical Golf Gear)를 선보인다고 1일 밝혔다.

이번 신제품은 거리측정기를 사용하는 필드 골퍼들의 플레이 스타일과 사용 환경을 면밀히 분석해 설계한 것이 특징이다. 단순 액세서리를 넘어, 거리측정기 사용자 중심의 기능성을 극대화한 ‘기어 플랫폼’으로의 확장을 표방했다는 설명이다.

핵심 기술은 독자 개발한 ‘LINK 시스템’이다. 독일 피드락(FIDLOCK)의 마그네틱 결착 구조를 적용해 골프백, 벨트, 거리측정기 케이스 등을 쉽고 견고하게 탈부착할 수 있도록 했다.

제품군은 LINK 시스템을 중심으로 구성된 3종 라인업이 주축이다. 거리측정기 케이스를 탈부착할 수 있는 경량 스탠드백 ‘LinkAir’, 벨트와 골프백에 간편하게 부착 가능한 ‘LinkEssential 거리측정기 케이스’, 탈부착 편의성을 높인 ‘LinkCore 커넥터’ 등이 대표적이다.

이와 함께 볼캡, 버킷햇 등 라이프스타일 제품군도 함께 출시된다. 메탈릭 질감과 패커블(접이식) 구조, 자외선 차단 기능 등을 적용해 필드와 일상을 아우르는 활용성을 강조했다.

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부쉬넬 골프 기어는 오는 3일부터 5일까지 공식 온라인몰에서 사전 판매를 진행하며, 6일부터는 온오프라인 채널을 통해 정식 출시된다. 또한 다음달 31일까지 골프백 구매 시 거리측정기 케이스를, 케이스 구매 시 커넥터 액세서리를 증정하는 혜택을 제공한다.
권훈 기자
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