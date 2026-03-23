체육공단, 스포츠용품 해외인증 획득 지원 사업 추진

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국민체육진흥공단은 23일 중소 스포츠 기업의 해외 경쟁력을 높이기 위한 ‘2026 스포츠용품 해외인증 획득 지원 사업’을 추진한다고 밝혔다.체육공단은 수출 판로 개척에 필요한 해외인증 획득을 지원하기 위해 2009년부터 이 사업을 추진해 왔다. 올해에는 지난해 처음 도입한 ‘사전 승인 제도’의 본격 시행으로 인증 획득 전 지원 여부와 규모를 명확히 해 기업의 의사결정 부담을 완화하고 인증 획득을 독려할 방침이다.선정된 기업에는 인증·시험·컨설팅·해외 배송 등 인증 획득에 필요한 비용 일부를 최대 6000만 원까지 지원하며 비용뿐 아니라 상담 채널을 통한 인증 관련 상담으로 기업 친화적 지원을 이어간다.