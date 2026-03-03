체육공단, KSPO 인공지능 전환 전략 발표…스포츠 복지 등 45개 실행과제 선정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

체육공단, KSPO 인공지능 전환 전략 발표…스포츠 복지 등 45개 실행과제 선정

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-03 15:17
수정 2026-03-03 15:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국민체육진흥공단 전경
국민체육진흥공단 전경


국민체육진흥공단은 3일 ‘인공지능(AI)과 함께, 모두가 누리는 케이(K)-스포츠 허브 실현 가속화’를 비전으로 한 ‘KSPO 인공지능 전환(AX) 전략’을 발표했다.

체육공단은 지난 4개월간 임직원을 비롯한 스포츠 기관·기업 인터뷰, 대국민 아이디어 공모 등 다양한 채널을 통해 의견을 수렴하고 이를 토대로 스포츠 복지, 스포츠산업, 스포츠 재정 등 5대 분야 전략 방향 및 45개 세부 실행과제를 선정했다.

체육공단은 우선 그동안 축적된 ‘국민체력100’ 데이터를 AI와 결합해 개인별 맞춤형 운동처방을 제공하고 선수들의 경기 영상과 훈련 데이터를 분석한 ‘AI 코칭’을 통해 경기력 극대화 및 생활체육 활성화에 앞장설 계획이다.

체육공단은 또 속도감 있는 AI 전환 추진을 위해 ‘AI 최고책임자(CAIO)’를 지정하고 ‘AI 혁신위원회’를 가동하기로 했다. 아울러 공공성·안전성·투명성 등 AI 윤리 원칙을 지정하고 AI의 편향성, 오류 등에 대한 상시 모니터링을 통해 국민이 믿고 사용할 수 있는 AI 행정을 구현한다는 방침이다.

하형주 이사장은 “이번 인공지능 전환 전략은 단순한 기술 도입을 넘어 모든 체육 행정 서비스를 국민의 눈높이에 맞게 혁신하는 과정”이라며 “AI 기술로 국민이 더 편하게 스포츠를 즐길 수 있도록 투명하고 효율적으로 일하는 케이(K)-스포츠 허브로 거듭나겠다”라고 밝혔다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국민체육진흥공단이 발표한 AI 전환 전략의 5대 분야 중 총 세부 실행과제는 몇 개인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로