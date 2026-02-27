5개 메달 딴 성남시청 빙상팀에 3억대 포상금

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
5개 메달 딴 성남시청 빙상팀에 3억대 포상금

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-02-27 14:16
수정 2026-02-27 14:16
27일 시청에서 팬사인회 개최

“올림픽 감동 시민과 함께”
“올림픽 감동 시민과 함께” 지난 동계올림픽에서 5개의 메달을 합작한 경기도 성남시청 빙상팀 쇼트트랙 선수들이 27일 성남시청에서 팬사인회를 열고 신상진 성남시장과 기념사진을 찍고 있다.왼쪽부터 이준서–최민정-신상진 성남시장-김길리-이정민-이준서 선수.
‘2026 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽(2월 6~22일)’에서 5개의 메달을 합작한 경기도 성남시청 빙상팀 쇼트트랙 선수들이 시민들과 만났다.

최민정·김길리·이준서·이정민 등 성남시청 소속 선수 4명은 27일 오전 성남시청 1층에서 팬 사인회를 열고 시민들의 응원에 화답했다.

이날 행사에는 사전 온라인 신청을 통해 선정된 시민 300명이 참석해 선수들의 사인을 받았다. 현장에는 “성남시민 여러분 응원해 주셔서 감사합니다”라는 문구가 적힌 포토존과 응원 메시지를 남길 수 있는 보드가 마련돼 분위기를 더했다.

성남시청 빙상팀 선수 4명은 이번 대회 쇼트트랙 전 종목에서 고른 활약을 펼치며 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 획득했다. 시청 소속 출전 선수 전원이 올림픽에서 메달을 따낸 것은 이번이 처음이다.

성남시는 사인회에 앞서 선수단에 총 3억 7500만 원의 포상금을 전달했다. 이는 ‘성남시청 직장운동부 설치 및 운영 조례 시행규칙’에 따른 것으로, 시는 각종 국제대회에서 입상한 직장운동부 단원에게 포상금을 지급해 격려하고 있다.

신상진 시장은 “우리 쇼트트랙 선수들이 메달 레이스를 펼친 올림픽의 감동을 시민과 함께 나눌 수 있어 기쁘다”며 “성남시민의 한 사람으로서 여러분이 자랑스럽다”고 말했다.
한상봉 기자
위로