체육공단, 공단 활동 홍보할 제16기 KSPO서포터스 선발

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
체육공단, 공단 활동 홍보할 제16기 KSPO서포터스 선발

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-02-26 16:59
수정 2026-02-26 16:59
이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단은 26일 한 해 동안 체육공단을 널리 알리기 위해 활발한 활동을 펼칠 ‘제16기 KSPO 서포터스’를 선발했다고 밝혔다.

이날 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 발대식에는 SNS(5명)와 영상(5명) 분야로 나누어 선발된 총 15명의 서포터스가 참석해 위촉장을 받고 올해 활동 계획에 대해 공유하는 시간을 가졌다.

이들은 3월부터 11월까지 9개월 동안 체육공단의 주요 공익사업을 알리는 동시에 스포츠 가치를 확산하기 위한 다양한 온·오프라인 홍보 활동에 나설 예정이다.

대학생 조현우씨는 “재도전한 끝에 합격해 매우 기쁘다”라며 “앞으로 체육공단이 국민에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 서포터스 역할에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

체육공단은 이번 서포터스를 통해 엠제트(MZ) 세대의 참신한 아이디어를 반영한 콘텐츠와 함께 국민과의 소통 확대를 이어갈 계획이다.
이제훈 전문기자
위로