체육공단, 88개 공기업 참여 K-RE100 업무협약 체결

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
체육공단, 88개 공기업 참여 K-RE100 업무협약 체결

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-02-11 11:17
수정 2026-02-11 11:17
국민체육진흥공단 전경
국민체육진흥공단 전경


국민체육진흥공단은 88개 공기업과 준정부기관이 참여하는 K-RE100 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 기후에너지환경부가 추진하는 K-RE100 이행 확산을 위한 추진 과제로 88개 공공기관이 함께 참여해 재생에너지 전환에 대한 공공부문의 책무와 실천 의지를 대외적으로 공유했다는 점에서 큰 의미가 있다.

체육공단은 이번 협약을 계기로 재생에너지 사용 확대를 위한 이행 방향을 모색하고 체육·스포츠 시설 특성을 반영한 적합한 에너지 전환 방안을 단계적으로 검토해 나갈 예정이다. 또 공공 체육 분야 전반에 친환경 경영 확산을 위해 참여 기관 간 협력 기반을 강화하는 방안도 함께 논의할 계획이다.

체육공단 관계자는 “이번 협약은 88개 공공기관이 함께 참여하는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 체육공단은 체육 분야의 특성을 고려한 현실적인 방향 모색으로 정부의 에너지 전환 정책에 적극 부응해 나가겠다”고 밝혔다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문
위로