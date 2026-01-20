타이틀리스트, 2026년형 AVX 골프볼 출시

방금 들어온 뉴스

기사 검색

타이틀리스트, 2026년형 AVX 골프볼 출시

권훈 기자
입력 2026-01-20 09:44
수정 2026-01-20 09:44
2026년형 타이틀리스트 AVX 골프볼. 타이틀리스트 제공.
2026년형 타이틀리스트 AVX 골프볼. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트가 2026년형 AVX 골프볼을 선보인다.

그린 주변에서 스핀을 한층 강화해 쇼트게임 능력을 향상시키고 롱게임에서는 스핀을 줄여 비거리를 크게 늘린 게 특징이다.

부드러운 타구감도 더 부드러워졌다.

신형 AVX의 쇼트게임 능력은 이전 세대보다 두꺼워진 새로운 우레탄 커버 설계를 통해 완성됐다. 새롭게 적용된 커버는 한층 더 부드러운 타구감과 함께 그린 주변에서의 스핀과 컨트롤을 보다 안정적으로 끌어올린다.

새로운 코어 배합 설계는 매우 부드러운 타구감을 유지하면서 긴 비거리를 구현한다.

티샷에서는 낮고 강하게 볼이 날아가고 미들 아이언샷에서는 탄도를 더 높인다.

2026년형 AVX 골프볼은 화이트와 하이 옵틱 옐로우 등 2가지 색상으로 출시된다.
권훈 기자
