차준환이 곧 역사…피겨 스케이팅 올림픽 3회 출전 확정

피겨 국가대표 선발전서 종합 1위 차지

김현겸 첫 도전…임해나·권예도 확보

차준환이 4일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 2026.1.4 연합뉴스

김현겸이 4일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 2026.1.4 연합뉴스

임해나(왼쪽)와 권예가 4일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 아이스댄스 프리댄스에서 연기를 펼치고 있다. 2026.1.4 연합뉴스

피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)과 기대주 김현겸(고려대)이 2026 밀라노·코르티나담페초동계올림픽에 나간다. 차준환은 올림픽 3회 연속 출전이라는 대기록을 썼다.차준환은 4일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨 스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 88.03점, 예술점수(PCS) 92.31점으로 총점 180.34점을 받았다. 전날 쇼트 프로그램 점수 97.50점을 합한 최종 총점 277.84점으로 우승했다.1차 선발전에서 차준환은 최종 총점 255.72점을 받았다. 1, 2차 선발전 합산 점수는 533.56점으로 대표 선발전 전체 1위다.차준환은 첫 올림픽 출전인 2018년 평창 대회에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 올랐다. 두 번째인 2022년 베이징 대회에선 5위까지 순위를 끌어올렸다. 기량과 경험을 모두 갖춘 만큼 이번 올림픽에서 더 좋은 성과가 기대된다.김현겸은 프리 스케이팅 156.14점, 최종 점수 235.74점을 기록했다. 1, 2차 선발전 합산 점수 467.25점으로 올림픽 출전 자격을 가진 남자 싱글 선수 중 2위에 올랐다. 김현겸은 올림픽에 처음 나가게 됐다.서민규(경신고)는 1차 선발전에서 262.84점으로 전체 1위, 이날 2차 선발전에서 269.31점으로 전체 2위에 올랐다. 그러나 2025년 7월 1일 기준 만 17세 이상만 출전할 수 있는 연령 제한에 걸려 올림픽에 출전할 수 없다.아이스댄스 임해나-권예(경기일반)조도 올림픽으로 향한다. 두 선수는 이날 아이스댄스 프리댄스에서 기술점수(TES) 61.24점, 예술점수(PCS) 49.58점을 합쳐 총점 110.82점을 받았다. 리듬 댄수 77.47점을 합한 최종 점수는 188.29점이다.국가대표 선발전 아이스댄스 종목에 유일하게 출전한 두 사람은 1, 2차 선발전 합산 점수 상위 한 팀에 주는 올림픽 출전권을 획득했다.임해나는 “어렸을 때부터 꿈꾸던 목표를 이뤄 행복하다”며 “올림픽 개막 전까지 기술 요소를 보완해 최고의 연기를 펼치도록 노력하겠다”고 밝혔다. 권예는 “한국을 대표해 올림픽에 출전하게 됐는데 매우 감격스럽다”며 “올림픽 무대에선 개인 최고점을 넘어설 수 있도록 노력하겠다‘고 말했다.