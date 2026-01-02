이채운·최가온·이상호, 한국 첫 설상 금맥 조준

남녀 하프파이프 금메달 도전장

이채운 실력 ‘월드클래스급’ 평가

최, 월드컵 2주 연속 우승 상승세



이상호, 주종목 알파인서 金 겨눠

이미지 확대 한국 신구 스노보더들이 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 첫 금메달 사냥에 나선다. 이채운이 하프파이프 세계 정상급 기량을 보이며 올림픽 우승에 청신호가 켜졌다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 신구 스노보더들이 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 첫 금메달 사냥에 나선다. 이채운이 하프파이프 세계 정상급 기량을 보이며 올림픽 우승에 청신호가 켜졌다.

연합뉴스

이미지 확대 한국 신구 스노보더들이 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 첫 금메달 사냥에 나선다. 최가온이 하프파이프 세계 정상급 기량을 보이며 올림픽 우승에 청신호가 켜졌다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한국 신구 스노보더들이 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 첫 금메달 사냥에 나선다. 최가온이 하프파이프 세계 정상급 기량을 보이며 올림픽 우승에 청신호가 켜졌다.

뉴시스

이미지 확대 한국 신구 스노보더들이 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 첫 금메달 사냥에 나선다. 이상호는 알파인에서 금메달에 도전한다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 신구 스노보더들이 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 첫 금메달 사냥에 나선다. 이상호는 알파인에서 금메달에 도전한다.

연합뉴스

2026-01-02 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순백의 설원 위에서 펼쳐지는 동계 올림픽 설상 종목은 한국이 처음 대표팀을 보낸 1948년 스위스 생모리츠 대회부터 지금까지 좀처럼 금메달과 인연이 없던 불모지다. 안방 평창에서 열렸던 2018년 대회에서 ‘배추보이’ 이상호(31·넥센)가 스노보드 알파인 종목에서 따낸 은메달이 유일한 설상 메달로 남아있다. 2026년 밀라노·코르티나담페초 대회에서는 스노보드 하프파이프 남자 이채운(20·경희대)과 여자 최가온(18·세화여고)이 한국 첫 설상 금맥 발굴에 나선다.손흥민을 닮은 외모로 ‘보드 타는 손흥민’이라는 별명이 붙은 이채운은 스노보드에선 실력으로도 ‘손흥민 급’ 월드클래스라는 평가를 받는다. 16살이던 2023년 역대 최연소로 세계선수권에서 우승하며 스타 탄생을 알렸다. 하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 회전과 점프 등 공중 연기를 펼치는 종목으로, 심판이 선수의 기술 연기를 채점해 순위를 정한다.이채운은 지난해 2월 중국 하얼빈 동계아시안게임에서는 주 종목이 아닌 컨디션 점검을 위해 대회 직전 신청한 슬로프스타일에서 금메달을 목에 걸었다. 슬로프스타일은 다양한 기물과 점프대로 구성된 코스에서 높이, 회전, 기술, 난도 등의 기준에 따라 채점한다. 그는 두 종목 모두 세계 경쟁력을 입증했지만, 밀라노에서는 하프파이프 금메달 획득에 집중할 전망이다.최가온도 하프파이프 여자부 금메달을 목표로 한다. 2022년 세계주니어선수권 우승으로 국제 무대에 얼굴을 알린 그는 2023년 12월 미국 대회에서 생애 첫 월드컵 정상에 올랐다. 지난달 중국과 미국에서 차례로 열린 2025시즌 월드컵에서는 2주 연속 금메달을 차지하며 올림픽 첫 금메달 기대감을 높였다.어느덧 베테랑으로 성장한 이상호는 밀라노에서 평창의 아쉬움을 달래겠다는 각오다. 한국 스노보드의 개척자로 꼽히는 그는 초등학생 때 강원도 정선군 사북읍 눈 쌓인 고랭지 배추밭에서 스노보드를 타기 시작해 배추보이라는 별명이 붙었다. 정해진 기문을 빠른 속도로 통과해야 하는 알파인이 이상호의 주 종목이다.