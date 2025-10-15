국민체육진흥공단, 산악인 엄홍길 대장 홍보대사 위촉

국민체육진흥공단, 산악인 엄홍길 대장 홍보대사 위촉

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-10-15 12:46
수정 2025-10-15 12:46
국민체육진흥공단은 15일 서울 송파구 올림픽회관에서 세계적인 산악인 엄홍길 대장을 홍보대사로 위촉했다.

제63회 스포츠의 날을 맞아 이뤄진 이날 행사는 하형주 이사장을 비롯한 임직원이 함께 축하했다. 엄 대장은 앞으로 체육공단에서 운영하는 다양한 공익사업을 널리 알리며 국민 모두가 즐기는 스포츠를 위해 앞장설 예정이다.

엄홍길 대장은 지난 2007년 세계 최초로 해발 8000m급 16좌 등정에 성공하며 청룡장 등 많은 체육훈장을 수훈했다. 2019년에는 스포츠 영웅으로 헌액되기도 했다. 또 지난해 5월에는 한국-네팔 수교 50주년을 기념해 주갈 원정대장으로서 6591m의 히말라야 주갈 1봉을 세계 최초로 등정했다.

엄 대장은 “체육공단의 홍보대사를 맡게 되어 매우 영광스럽게 생각한다”라며 “앞으로 큰 책임감을 가지고 국민들의 건강 증진과 체육공단의 다양한 사업 홍보를 위해 앞장설 것”이라고 말했다.

이제훈 전문기자
