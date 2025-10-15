국민체육진흥공단, 산악인 엄홍길 대장 홍보대사 위촉

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단은 15일 서울 송파구 올림픽회관에서 세계적인 산악인 엄홍길 대장을 홍보대사로 위촉했다.
제63회 스포츠의 날을 맞아 이뤄진 이날 행사는 하형주 이사장을 비롯한 임직원이 함께 축하했다. 엄 대장은 앞으로 체육공단에서 운영하는 다양한 공익사업을 널리 알리며 국민 모두가 즐기는 스포츠를 위해 앞장설 예정이다.
엄홍길 대장은 지난 2007년 세계 최초로 해발 8000m급 16좌 등정에 성공하며 청룡장 등 많은 체육훈장을 수훈했다. 2019년에는 스포츠 영웅으로 헌액되기도 했다. 또 지난해 5월에는 한국-네팔 수교 50주년을 기념해 주갈 원정대장으로서 6591m의 히말라야 주갈 1봉을 세계 최초로 등정했다.
엄 대장은 “체육공단의 홍보대사를 맡게 되어 매우 영광스럽게 생각한다”라며 “앞으로 큰 책임감을 가지고 국민들의 건강 증진과 체육공단의 다양한 사업 홍보를 위해 앞장설 것”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지