안성준, 국제대회서 첫 우승 도전…국수산맥 세계프로최강전서 중국 1위 왕싱하오와 2일 오전 대결

한국 바둑랭킹 5위인 안성준 9단이 중국 1위인 왕싱하오 9단과 맞대결을 펼치며 국제대회 첫 우승을 노린다.안성준은 1일 전남 신안군 라마다프라자 & 씨원리조트 자은도에서 열린 제11회 전라남도 국수산맥 국제바둑대회 세계프로최강전 4강에서 변상일 9단에 210수 만에 흑 불계승했다. 처음으로 국제대회에서 결승에 진출한 안성준은 첫 우승에 도전하게 됐다.안성준은 또 다른 4강전에서 중국의 리웨이칭 9단을 불계승으로 누른 중국 랭킹 1위 왕싱하오와 2일 오전 10시 국수산맥 우승컵을 놓고 진검 승부를 벌이게 됐다.한국 선수끼리 맞붙은 4강전에서 백을 잡은 안성준은 중앙에서 변상일의 미세한 실수를 틈타 우위를 확보했다. 세가 불리하다고 판단한 변상일이 반전을 도모했지만 안정된 행마를 보인 안성준은 우변 흑 대마를 잡으며 승부를 갈랐다.안성준은 와일드카드로 이번 대회에 출전해 16강에서 일본의 신예 강자 후쿠오카 고타로 7단을 꺾은 뒤 8강에서 일본 대표인 쉬자위안 9단을 누르고 4강에 진출했다.결승에서 왕싱하오와 처음으로 맞붙게 된 안성준은 “와일드카드로 출전 기회를 받아 결승까지 진출할 수 있게 돼 기쁘다”며 “왕싱하오는 강한 선수로 한번 둬보고 싶었는데 이런 무대에서 둘 수 있어 기쁘고 설레는 마음이 크다”고 말했다.국수산맥 국제바둑대회 우승 상금은 1억원, 준우승 상금은 4000만원이다. 제한 시간은 각자 30분에 초읽기 40초 3회다.