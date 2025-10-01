국민체육진흥공단, 가명정보 활용 경진대회서 최우수상 수상

방금 들어온 뉴스

국민체육진흥공단, 가명정보 활용 경진대회서 최우수상 수상

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-10-01 15:13
수정 2025-10-01 15:13
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 1일 2025 가명정보 활용 경진대회에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 주최하고 한국인터넷진흥원이 주관한 이번 대회에서 체육공단은 국민체력100 체력측정·인증 데이터와 한국신용정보원 실손보험 데이터를 가명 처리 방식으로 결합해 체력 수준과 민간 의료비 간의 연관성을 분석해 체력 관리가 민간 의료비 절감에 기여할 수 있는 활용 방안을 제시한 점이 크게 인정받았다.

한국스포츠과학원 박세정 스포츠과학연구실장의 주도로 설계한 이번 가명 정보 활용 연구 과제는 국내 최초로 스포츠 분야 공공 체육 데이터와 금융 분야 민간 보험 데이터를 연계한 모델로 그 가치를 인정받고 있다. 이번 연구가 본격화되면 체력 수준 기반 보험료 할인·리워드 모델 등 정책·산업적 활용으로 이어질 것으로 예상된다.

체육공단 관계자는 “국민이 체감할 수 있는 융합 연구를 지속적으로 확대해 체력 관리의 중요성을 널리 알리겠다”라고 밝혔다.

이제훈 전문기자
위로