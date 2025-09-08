국민체육진흥공단, ‘서울올림픽기념 주간 스포츠 가치데이 페스티벌’ 개최

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단은 8일 국민 스포츠 참여 기회 확대 및 지역 간 스포츠 체험 격차 해소를 통한 전국적 스포츠 가치 확산을 위한 ‘서울올림픽기념 주간 스포츠 가치데이 페스티벌’을 개최한다고 밝혔다.오는 12일부터 사흘간 SPO 스포츠가치센터에서 열리는 이번 행사는 ‘스포츠 가치는 전국으로, 전국은 가치센터로’라는 슬로건과 함께 1988 서울올림픽의 정신을 되새기며 국민 참여 확대·지역 균형 발전·사회적 포용이라는 정책과 스포츠의 다양한 가치 실현을 위해 마련됐다.페스티벌에 방문하면 ‘장애와 비장애의 벽을 허무는 어울림 스포츠’, ‘미래 세대에게 스포츠 가치를 전파하는 플래그 풋볼 체험’ 및 ‘다문화·탈북민 가족과 함께하는 다양성 운동회’ 등 주제별 프로그램을 만날 수 있다. ‘스포츠 가치데이 페스티벌’에 대한 자세한 내용은 행사 안내 누리집에서 확인할 수 있다.