스포츠인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이, 모션감지 AI 사업화 위한 MOU체결

스포츠인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이, 모션감지 AI 사업화 위한 MOU체결

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-01 14:53
수정 2025-09-01 14:53
이미지 확대
스포츠 인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이㈜는 1일 게이머 모션 감지 AI 기술개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 ㈜에이플러스엑스 펄사 게이밍 기어와 체결했다고 밝혔다. 스포츠투아이 제공
스포츠 인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이㈜는 1일 게이머 모션 감지 AI 기술개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 ㈜에이플러스엑스 펄사 게이밍 기어와 체결했다고 밝혔다. 스포츠투아이 제공


스포츠 인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이㈜는 1일 게이머 모션 감지 AI 기술개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 ㈜에이플러스엑스 펄사 게이밍 기어와 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 세계 최초로 게이밍 환경에서의 마우스 입력·사용자 행동 데이터를 기반으로 한 AI 모션 감지 기술을 공동 개발하고 이를 적용한 차세대 게이밍 솔루션을 선보일 계획이다.

스포츠투아이는 프로스포츠에서의 인공지능 연구 개발 경험을 바탕으로 컴퓨터비전 기반의 마우스 모션 추적 및 분석 기술을 개발하며 펄사는 글로벌 프로게이머 풀을 활용한 인공지능 학습 데이터 수집 및 테스트베드를 운영하며 이를 게임용 제품 개발에 적극 활용할 예정이다.

김봉준 스포츠투아이 대표이사는 “한국 고유의 스포츠 AI와 데이터 분석 기술을 e스포츠 분야로 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
