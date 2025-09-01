국민체육진흥공단, 대한컬링연맹과 국제심판 강습회 개최

이미지 확대 국민체육진흥공단은 1일 대한컬링연맹과 함께 ‘세계컬링연맹 공인 국제심판 강습회’를 개최했다고 밝혔다. 사진은 강습회에 참가한 참가자들이 기념촬영하고 있는 모습. 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민체육진흥공단은 1일 대한컬링연맹과 함께 ‘세계컬링연맹 공인 국제심판 강습회’를 개최했다고 밝혔다. 사진은 강습회에 참가한 참가자들이 기념촬영하고 있는 모습. 국민체육진흥공단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민체육진흥공단은 1일 대한컬링연맹과 함께 ‘세계컬링연맹 공인 국제심판 강습회’를 개최했다고 밝혔다.‘2025 국제심판 종목별 육성 지원 사업’의 일환으로 지난달 27일부터 나흘간 강원도 춘천 반다비국민체육센터 컬링장에서 열린 이번 강습회에는 은퇴 선수, 지도자 및 국제심판 진출 희망자 32명이 참가해 세계컬링연맹과 세계컬링아카데미(WCA)의 공식 강사진으로부터 국제 규정, 경기 운영 및 실전 판정 등 국제대회 수준의 교육을 받았다.참가자들은 ‘세계컬링연맹 국제심판 자격’과 함께 ‘컬링심판 자격 3급’의 국내 민간자격을 동시에 획득하게 됐다. 아울러 대한컬링연맹은 국제대회에서 ‘게임 타이머’ 또는 기술 요원으로 활동할 수 있도록 우수 교육생 1명을 선발해 파견할 계획이다.지난해 열린 국제심판 강습회에서는 총 49명의 수료자를 배출했으며 이 중 10명이 ‘2025 LGT 세계 여자컬링 선수권대회’ 기술 인력으로 선발된 바 있다. 체육공단은 앞으로도 종목별 특성화 강습회 지원, 역량 강화 교육 및 자격 취득 지원 등 국제심판 양성을 위한 다양한 사업을 이어갈 예정이다.