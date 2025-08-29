한국기원, ‘한국 현대바둑 80주년’ 기념 콘텐츠 공모전 개최…총상금 1200만원 규모

방금 들어온 뉴스

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-29 17:47
수정 2025-08-29 17:47
한국기원 제공
한국기원 제공
한국기원 제공


한국기원은 29일 한국 현대 바둑 80주년을 맞아 일러스트와 유튜브 영상 두 가지 부문으로 콘텐츠 공모전을 개최한다고 밝혔다.

바둑의 전통과 미래 가치를 동시대의 시각으로 조명하고 대중 접근성을 높이기 위해 마련된 ‘2025 한국 현대바둑 80주년’ 공모전은 대한민국 국민이면 누구나 응모할 수 있으며 접수 기간은 10월 19일까지이다. 총상금 1200만원 규모인 이번 공모전에서는 두 부문 각 1위는 250만원,2위 150만원,3위 100만원,4위 60만원,5위 40만원을 시상한다.

일러스트 부문은 바둑을 주제로 한 창작 이미지로 생성형 인공지능(AI)을 활용한 작품도 제출할 수 있다. 유튜브 영상 부문은 형식 제한 없이 바둑을 효과적으로 알릴 수 있는 콘텐츠면 가능하고 권장 재생 시간은 20초에서 10분 이내다.

접수 마감 후 1주간 심사를 거쳐 10월 27일 오후 5시 한국기원 홈페이지를 통해 선정 결과를 공지한다. 심사는 주제 적합성·창의성·완성도·확장성 등을 종합 평가하며 온라인 반응(조회수·댓글 등) 30%,심사위원단 평가 70%를 반영한다.

시상식은 11월 5일 ‘바둑의 날’ 기념행사에서 진행된다. 수상작은 80주년 기념 공식 홍보물과 전시, 온오프라인 채널 등 다양하게 활용된다. 출품작은 타 공모전 수상 이력이 없고 표절 및 저작권 문제가 없는 순수 창작물이어야 한다. 응모는 한국기원 홈페이지에서 지원신청서를 내려받아 작성한 뒤 작품 파일과 함께 이메일(baduk80@gmail.com)로 제출하면 된다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
