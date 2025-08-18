2025 배드민턴 세계개인선수권대회 D-7, 안세영 ‘2연패 도전’

이미지 확대
배드민턴 안세영이 18일 충북 진천군 국가대표선수촌 배드민턴 연습장에서 땀 흘리며 연습에 매진하고 있다. 지난 2023년에 이어 여자 단식 2연패를 노리는 안세영은 이날 진천 국가대표선수촌에서 열린 미디어데이에서 “연습한 대로만 하면 충분히 좋은 결과가 있을 것 같다”며 자신감을 내비쳤다.
이번 ‘2025 세계개인선수권대회’는 오는 25일부터 7일간 프랑스 파리에서 치러진다.
