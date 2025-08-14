국민체육진흥공단, 어르신 스포츠상품권 신청기간 연장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국민체육진흥공단, 어르신 스포츠상품권 신청기간 연장

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-14 10:58
수정 2025-08-14 10:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 14일 ‘어르신 스포츠 상품권’ 1차 신청 기간을 20일까지 1주일 연장한다고 밝혔다.

‘어르신 스포츠 상품권’은 지역 및 민생경제 활성화와 함께 초고령화 사회에 대한 선제적 대응책으로 어르신의 건강 증진을 위해 정부가 2차 추경을 통해 확보한 350억 원의 예산으로 추진되는 사업이다.

체육공단은 신청 기간을 놓쳐 접수하지 못한 어르신을 고려해 기간 연장을 결정했으며 1차 신청 기간에 접수한 65세 이상의 어르신은 9월부터 ‘제로페이’에 가맹된 스포츠 시설 이용 시 1회당 5만 원을 지원받을 수 있다.

기초연금을 수급 받는 65세 이상의 국민은 20일까지 온라인과 모바일 누리집에서 신청할 수 있으며 자세한 사항은 ‘어르신 스포츠 상품권’ 누리집, 상담센터 및 네이버·다음 등 검색 포털에서 확인하면 된다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로