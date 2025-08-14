국민체육진흥공단, 어르신 스포츠상품권 신청기간 연장

이미지 확대
국민체육진흥공단은 14일 ‘어르신 스포츠 상품권’ 1차 신청 기간을 20일까지 1주일 연장한다고 밝혔다.
‘어르신 스포츠 상품권’은 지역 및 민생경제 활성화와 함께 초고령화 사회에 대한 선제적 대응책으로 어르신의 건강 증진을 위해 정부가 2차 추경을 통해 확보한 350억 원의 예산으로 추진되는 사업이다.
체육공단은 신청 기간을 놓쳐 접수하지 못한 어르신을 고려해 기간 연장을 결정했으며 1차 신청 기간에 접수한 65세 이상의 어르신은 9월부터 ‘제로페이’에 가맹된 스포츠 시설 이용 시 1회당 5만 원을 지원받을 수 있다.
기초연금을 수급 받는 65세 이상의 국민은 20일까지 온라인과 모바일 누리집에서 신청할 수 있으며 자세한 사항은 ‘어르신 스포츠 상품권’ 누리집, 상담센터 및 네이버·다음 등 검색 포털에서 확인하면 된다.
