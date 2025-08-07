일부 시설물 탈락 ‘한화생명 볼파크’…위험 요인 17건 확인

대전시·한화·계룡건설 지난달 28일부터 안전 점검

지난 3월 개장한 대전 한화이글스의 홈구장인 한화생명 볼파크에서 부착물 연결 등 위험 요인이 추가 확인됐다.대전시는 7일 일부 시설물이 떨어지는 등의 사고가 발생한 한화생명 볼파크에 대한 긴급 안전 점검 결과 17건의 위험 요인을 발견했다고 밝혔다. 앞서 시는 지난달 28일부터 야구장 시공사인 계룡건설과 한화이글스 관계자 등 30여명과 야구장 시설을 점검했다.지난달 27일 야구장에서 안내판(벽걸이 간판) 일부가 떨어진 것과 관련해 낙하 위험물과 조형물, 부착물 등을 집중적으로 살핀 결과 간판 등 17개 부착물의 연결 상태 등이 불량한 것으로 확인됐다. 시는 이 중 14개 부착물은 즉시 보수·보강했고 야구장 4층에 있는 안내판 3개는 바람에 떨어질 수 있는 위험성을 고려해 철거했다고 설명했다. 한화생명 볼파크에서는 6월과 7월 파울볼에 관중석 유리창이 깨지고 인피니티풀의 물이 관중석에 쏟아지기도 했다.시는 한화이글스와 협의해 내주부터 정기 점검에 나설 계획이다. 정기 점검은 야구장의 전반적인 안전 상태를 확인하는 작업으로 약 3개월이 소요될 전망이다. 최근 논란이 일고 있는 한화이글스로의 야구장 관리주체 이관은 법률 검토와 야구단과의 조율을 통해 추후 결정하겠다는 방침이다.대전시 관계자는 “관중이 안전하게 야구 관람을 할 수 있는 시설을 만들도록 최선을 다하겠다”고 말했다.