김하성. 시즌 6호 홈런 등 멀티 히트…고우석은 마이너리그서 부진

닫기 이미지 확대 보기

BBA-BBN-BBO-SPO-SAN-DIEGO-PADRES-V-ATLANTA-BRAVES

ATLANTA, GEORGIA - MAY 19: Ha-Seong Kim #7 of the San Diego Padres hits a solo homer in the seventh inning against the Atlanta Braves at Truist Park on May 19, 2024 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)