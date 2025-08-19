“에듀테크 융합모델 구축”…한림대·교양기초교육원 ‘맞손’

이미지 확대
한림대와 한국교양기초교육원은 13일 한국대학교육협의회에서 고등교육 에듀테크 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 한림대 제공
한림대는 한국교양기초교육원과 에듀테크 활성화를 위한 업무협약을 맺었다고 19일 밝혔다.
협약의 주요 내용은 ▲고등교육에 적합한 에듀테크 발굴 및 확산 ▲에듀테크 활성화를 위한 교육·연구 ▲대학 문해력 및 기초소양교육 강화를 위한 프로그램 기획 ▲대학 학술정보자원 활용 등이다.
한림대는 고등교육 에듀테크 소프트랩 운영기관으로 올해 24개 대학, 12개 기업과 함께 AI 코스웨어 활용 고등교육과정을 운영할 예정이다.
간진숙 한림대 에듀테크소프트랩사업단 부단장은 “이번 협약을 통해 한림대가 선도하는 교양교육 혁신과 에듀테크 융합 모델을 구축하고, 학생들의 전인적 성장과 학습 경험을 한층 강화하겠다”고 말했다.
