대전 공장 화재 현재까지 부상 50명…국가소방동원령 발령

이미지 확대 대전 문평동 자동차부품 제조공장서 불…대응 2단계 발령 20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이 났다. 소방 당국은 신고 14분 만에 대응 2단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있다. 인명피해는 확인되지 않았다. 2026.3.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대전 문평동 자동차부품 제조공장서 불…대응 2단계 발령 20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이 났다. 소방 당국은 신고 14분 만에 대응 2단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있다. 인명피해는 확인되지 않았다. 2026.3.20 연합뉴스

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20일 대전의 자동차 부품 제조 공장에서 발생한 화재로 최소 50명이 다친 것으로 파악됐다.소방청에 따르면 이날 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장에서 불이 났다.소방청은 신고 접수 9분 만에 대응 1단계, 14분 만에 대응 2단계를 발령한 데 이어 다수의 인명 피해 발생 가능성에 오후 1시 53분을 기해 국가소방동원령을 발령했다.소방 당국은 장비 70여대와 인력 240여명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.인명 피해 규모는 오후 2시 30분 기준 중상자 35명, 경상자 15명으로 집계됐다. 내부에 실종자가 있을 경우 인명 피해가 더 커질 수 있다.소방 당국은 불을 끄는 대로 건물 내부에 있는 실종자 파악 등 피해 규모와 자세한 화재 원인을 조사할 예정이다.김민석 국무총리는 이날 행정안전부와 소방청에 “가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명 구조 및 화재 진압에 최선을 다하라”고 지시했다.김 총리는 또 “대전광역시와 경찰청 등 관계기관은 2차 피해가 발생하지 않도록 교통 통제 및 주민 대피 등 필요한 조치를 취하라”며 “소방청장은 현장 활동 중인 화재 진압 대원들의 안전에도 만전을 기하라”고 당부했다.