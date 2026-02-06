제주~목포간 운항 화물선내 차량 화재… 인명피해는 없는 듯

제주항 북쪽 약 17㎞ 해상서 화재 발생

화물선엔 127대 차량 적재·승선원 28명

화물선 항해엔 이상없어… 제주항에 입항

6일 오후 5시 34분쯤 제주항 북쪽 약 17㎞ 해상에서 제주~목포 화물선 9952t 규모 A호내에서 차량 화재가 발생했다. 현재 제주항으로 입항중인 것으로 알려졌다.

이미지 확대 6일 오후 5시 34분쯤 제주항 북쪽 약 17㎞ 해상에서 제주~목포 화물선 9952t 규모 A호내에서 차량 화재가 발생했다. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 6일 오후 5시 34분쯤 제주항 북쪽 약 17㎞ 해상에서 제주~목포 화물선 9952t 규모 A호내에서 차량 화재가 발생했다. 제주해양경찰서 제공

이미지 확대 화물선 사고 위치도. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 화물선 사고 위치도. 제주해양경찰서 제공

제주에서 목포간 운항하던 화물선내 차량에서 화재가 발생했다.6일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오후 5시 34분쯤 제주항 북쪽 약 17㎞ 해상에서 제주~목포 화물선 9952t 규모 A호내에서 차량 화재가 발생해 현재 진화 작업 중이라는 신고를 접수했다. 오후 4시 50분쯤 제주를 출항한 화물선에는 차량 127대가 적재(화물차 86대, 승용차 41대)된 것으로 파악됐으며 총 승선인원은 28명(선원 16명, 임시승선원 포함 여객 12명)으로 알려졌다.접수 즉시, 경비함정 및 구조대를 현장으로 이동시켰으며, 연기 등으로 인해 인명 피해여부는 없다. 다만 단순 연기 흡입한 승선원은 있을 가능성이 있어 임시의료소를 설치해 대기 중이다.A호는 항해에는 이상이 없어 현재 제주항에 입항했다. 오후 6시 42분쯤 차량 3대에서 화재가 발생해 진압중인 것으로 파악됐다.현재 해경은 함정 4척과 헬기 1대 특공대등을 투입했으며 육상에는 화재 진압을 위해 소방, 예인선 등 인력이 대기 중이다.