음성 공장 화재 실종자 수색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
음성 공장 화재 실종자 수색

입력 2026-02-01 23:43
수정 2026-02-01 23:43
음성 공장 화재 실종자 수색
음성 공장 화재 실종자 수색 1일 오후 충북 음성군 맹동면 생활용품 제조공장 화재 현장에서 소방대원들이 실종된 외국인 노동자에 대한 수색 작업을 벌이고 있다. 지난달 30일 이 공장에서 발생한 대형 화재는 5개 동(2만 4000여㎡) 중 3개 동을 태우고 21시간 만에 진화됐다. 화재 직후 공장에서 일하던 83명 중 81명이 대피했다. 실종된 외국 국적 직원 2명 중 1명은 지난달 31일 새벽 시신이 수습됐다.
음성소방서 제공


1일 오후 충북 음성군 맹동면 생활용품 제조공장 화재 현장에서 소방대원들이 실종된 외국인 노동자에 대한 수색 작업을 벌이고 있다. 지난달 30일 이 공장에서 발생한 대형 화재는 5개 동(2만 4000여㎡) 중 3개 동을 태우고 21시간 만에 진화됐다. 화재 직후 공장에서 일하던 83명 중 81명이 대피했다. 실종된 외국 국적 직원 2명 중 1명은 지난달 31일 새벽 시신이 수습됐다.

음성소방서 제공

2026-02-02 12면
위로