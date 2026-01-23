[속보] 서울 지하철 1호선 종로3가역서 연기…상행선 무정차 통과

이미지 확대 종로3가역 화재 발생, 승객 진입 통제하는 경찰 23일 오후 서울지히철 1호선 종로3가역에서 발생한 화재로 경찰이 승객의 승강장 진입을 통제하고 있다. 화재 영향으로 1호선 상행방면이 종로3가역을 무정차 통과중이다. 2026.1.23/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 종로3가역 화재 발생, 승객 진입 통제하는 경찰 23일 오후 서울지히철 1호선 종로3가역에서 발생한 화재로 경찰이 승객의 승강장 진입을 통제하고 있다. 화재 영향으로 1호선 상행방면이 종로3가역을 무정차 통과중이다. 2026.1.23/뉴스1

23일 오후 2시 38분쯤 서울 지하철 1·3·5호선 종로3가역을 지나던 1호선 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생했다.소방 당국에 따르면 연기는 열차 내 브레이크 과열로 발생한 것으로 추정된다. 소방 당국은 승객들을 전원 하차하도록 한 뒤 대피시켰다.서울교통공사는 이 열차를 회송하고 종로3가역 상행선 열차를 무정차 통과시키고 있다. 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.