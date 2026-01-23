[속보] 서울 지하철 1호선 종로3가역서 연기…상행선 무정차 통과

방금 들어온 뉴스

[속보] 서울 지하철 1호선 종로3가역서 연기…상행선 무정차 통과

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-01-23 15:20
수정 2026-01-23 15:24
종로3가역 화재 발생, 승객 진입 통제하는 경찰
23일 오후 2시 38분쯤 서울 지하철 1·3·5호선 종로3가역을 지나던 1호선 상행선 열차의 차량 하부에서 연기가 발생했다.

소방 당국에 따르면 연기는 열차 내 브레이크 과열로 발생한 것으로 추정된다. 소방 당국은 승객들을 전원 하차하도록 한 뒤 대피시켰다.

서울교통공사는 이 열차를 회송하고 종로3가역 상행선 열차를 무정차 통과시키고 있다. 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

김소라 기자
