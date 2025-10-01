‘국정자원 화재’ 97개 시스템 복구…복구율 15%

1등급 시스템 21개 복구

국정자원 화재 여파...주민센터 민원사무 복구 상황은? 국가정보자원관리원 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산망에 대한 복구 작업이 이어지는 가운데 30일 서울 동대문구의 한 주민센터에 IC주민등록증, 모바일 주민등록증 발급 등 일부 민원사무 중단 안내문이 붙어 있다. 2025.9.30 연합뉴스

지난달 26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 가동이 중단됐던 정부 전산 시스템 647개 중 1일 오전 8시 기준으로 총 97개가 복구됐다고 중앙재난안전대책본부가 밝혔다.1등급 시스템은 21개가 복구됐으며, 이로써 전체 복구율은 15%가 됐다.윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 이날 중대본 회의에서 이같이 밝혔다.중대본에 따르면 추석 연휴를 앞두고 하도급 대금지급시스템인 ‘하도급지킴이’가 전날 복구된 데 이어 119 신고자의 정확한 위치를 파악할 수 있는 ‘119이동전화수동조회’ 기능이 정상화됐다.정부는 1일 오전 6시 기준으로 1등급 시스템 21개가 복구되는 등 총 97개 시스템이 복구됐다고 밝혔다. 가동이 중단됐던 시스템이 총 647개여서 전체 복구율은 15%가 됐다.윤 본부장은 “정부는 오늘부터 국가정보자원관리원에 현장상황실을 설치했다”며 “행정안전부 차관이 현장상황실장을 맡아 647개 시스템별 복구 진행 상황을 면밀히 살피고, 복구를 위해 가용한 모든 자원을 동원하도록 하겠다”고 말했다.이어 “화재가 발생한 5층과 연계되어 복구에 어려움이 있는 시스템이 있다”며 “경우에 따라서는 공주센터에 소산된 데이터를 활용하는 방안도 상정해야 할 것 같다”고 밝혔다.행정안전부는 복구된 시스템과 주요 서비스 현황을 네이버, 카카오를 통해 지속적으로 안내할 계획이다.특히 방문·우편접수·무인민원발급기 등 대체 수단 뿐만아니라, 재산세 납부 연장, 대면 수수료 감면 등 기시행 중인 국민 불편해소 방안 등을 적극적으로 홍보하기로 했다.