제주 해변서 숨진 채 발견된 남성… 수영하다 실종된 20대 대학생

제주 서귀포시 쇠소깍 앞바다에서 수영하다 실종된 20대 남성이 실종 12시간 40여분 만에 숨진 채 발견됐다.제주서귀포해양경찰서와 제주도소방안전본부에 따르면 25일 오전 6시 25분쯤 쇠소깍 해변에서 남성 시신이 지나가던 행인에 의해 발견됐다.해경은 신원 확인 절차를 거쳐 오전 7시 16분쯤 지인을 통해 해당 시신이 서울 출신 실종자 A씨임을 확인했다.대학생인 A씨는 학회 참석차 제주에 왔다가 전날 오후 5시 40분쯤 서귀포시 하효동 하효항 방파제 동쪽 쇠소깍 앞바다에서 친구와 수영하던 중 실종됐다.해경은 경비함정 4척과 구조대, 헬기 등을 급파해 A씨에 대한 수색을 벌였다.