학원 마치는 시간 ‘검은 물결’…요즘 10대 왜 검은색 옷만 입을까

“반에서 ‘올검’(모두 검은색)으로 입는 애들이 10명 중 7명은 될걸요. 다들 무채색으로 입는데 혼자 색깔있는 옷 입으면 너무 튀어 보이기도 하고요.”22일 서울 강남구 대치동 학원가 앞. 하교 후 학생들이 몰리는 3~5시 시간대 대다수의 학생이 검은색 옷을 입고 있어 거리가 검게 물들어 보일 정도였다. 인근 학원에 다니는 조이준(14)군도 “검은색 옷이 관리하기도 편해 거의 매일 입는다”고 했다.의류업계 등에 따르면 10대 청소년들 사이에 검은색을 중심으로 무채색 선호 현상이 최근 유행처럼 번지고 있다. 한 의류 브랜드의 올 8월까지 온라인 판매 현황을 보면, 10대가 가장 많이 구매한 제품의 색상 1위가 검은색(42.5%)이었다. 이어 흰색(11.1%), 회색(10.8%), 상아색(8.6%) 순이었다.지난해 한국갤럽이 시민 1777명을 대상으로 ‘가장 좋아하는 옷 색깔’을 조사한 결과를 봐도, 13~18세 응답자의 34.0%가 ‘검은색’을 꼽았다. 30대(26.0％), 50대(23.0%), 60대(18.0％) 등 전체 연령대를 통틀어 검은색을 고른 비중은 10대가 가장 높았다. 의류업계 관계자는 “최근 몇 년 새 검정색과 흰색 옷을 찾는 청소년들이 유독 많아졌다”고 했다.구정우 성균관대 사회학과 교수는 “주어진 규율과 규칙에서 벗어나지 않아야 한다는 압박을 가장 많이 받는 게 청소년 시기”라며 “검은색 옷이 유행하는 상황에서 혼자만 동떨어지지 않으려고 하는 것으로 보인다”고 말했다.