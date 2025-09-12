고무보트 발견 닷새째… 밀입국한 중국인 6명 전원 검거

11일 제주시 용담 해안 공원서

유일한 40대 여성 체포한 데 이어

12일 청주시로 도주한 30대 남성 검거

제주지방해양경찰청은 12일 오후 1시쯤 충북 청주시에서 고무보트로 밀입국한 중국인 마지막 피의자 남성 A(30)씨를 검거하고 있다.

11일 제주시 용담해안 공원에서 고무보트로 밀입국한 40대 여성을 긴급체포했다.

제주 한경면 용수리 인근 해안서 정체불명의 고무보트가 발견된 지 닷새째 불법 밀입국한 중국인 6명이 모두 검거됐다.제주지방해양경찰청은 12일 오후 1시쯤 충북 청주시 흥덕구에서 밀입국자 중 마지막 피의자 남성 A(30)씨를 검거해 제주로 이송중이라고 밝혔다.제주해경청은 추적 수사 중 마지막 용의자가 도외로 나간 것을 확인한 뒤 즉시 소재지 파악에 나서 청주시 거주지에서 A씨를 긴급체포했다.앞서 해경은 지난 8일 서귀포 소재 모텔에서 40대 밀입국자를 검거한데 이어 9일 오후 6시 10분쯤 제주시 연동 소재 주택과 인근 노상에서 밀입국 피의자 1명(30대·남)과 조력자 1명(30대·여)을 검거했다.또한 10일에는 처벌이 두려운 30대 남성이 자수한 데 이어 다음날인 11일에도 자수하겠다는 신고를 한 50대 남성을 서귀포시 위미소재 훈련센터 인근 노상에서 검거했다. 이어 오후 5시 50분쯤 제주시 용담소재 공원 주차장에서 유일한 40대 여성 밀입국자까지 5명을 검거했다.이들은 지난 8일 새벽 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 460㎞ 떨어진 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국한 혐의를 받는다.해경은 첫번째 검거된 40대 밀입국자로부터 중국인 6명이 함께 고무보트를 탔지만 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커에 30만 위안(한화 약 585만원)씩을 주고 밀입국한 뒤 뿔뿔이 흩어졌다는 진술을 확보했다. 고무보트(90마력 선외기 장착) 안에는 구명조끼 6벌, 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대, 대량의 유류통 등이 들어 있었다.현재 청주에서 붙잡힌 피의자 A씨는 제주해경서에서 상세 조사를 진행할 예정이다.A씨를 육지로 이송시킨 화물차 운전자도 이날 오전 6시 40분쯤 붙잡아 조사중에 있다.