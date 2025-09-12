제주 남원 239㎜·성산 180㎜ 집중 호우… 정전·낙뢰·침수 피해 속출

제주시 일도이동 건입동 등 1040가구 정전

서귀포 표선·성산읍 일대도 1600가구 정전

폭우에 동부지역 주택 침수 등 11건 피해도

이미지 확대 12일 새벽 제주 북동부지역에 내린 폭우로 서귀포 남원읍 의귀리의 주택이 침수돼 소방당국이 펌프를 출동시켜 배수지원에 나섰다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 12일 새벽 제주 북동부지역에 내린 폭우로 서귀포 남원읍 의귀리의 주택이 침수돼 소방당국이 펌프를 출동시켜 배수지원에 나섰다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 12일 오전 5시 46분쯤 서귀포시 성산읍 신풍리의 한 창고에서 낙뢰로 추정되는 화재가 발생해 소방대원들이 출동해 화재를 진압하고 있다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 12일 오전 5시 46분쯤 서귀포시 성산읍 신풍리의 한 창고에서 낙뢰로 추정되는 화재가 발생해 소방대원들이 출동해 화재를 진압하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

12일 새벽 제주도 북부와 동부 지역에 집중 호우가 쏟아지면서 정전과 침수 등 피해가 잇따랐다.제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 1시 33분부터 1시 49분쯤까지 일도이동, 건입동, 도련일동, 화북일동 등 1040가구가 정전돼 약 2시간만인 오전 3시 20분쯤 복구됐다.또한 서귀포시 표선면과 성산읍 일대에서도 오전 4시 16분쯤 1608가구가 정전돼 신고가 접수됐다.서귀포 동쪽 표선면과 남원읍 일대에는 폭우로 인한 침수 피해가 잇따랐다. 오전 3시 59분쯤 서귀포시 남원읍 신흥리와 남원읍 의귀리에서 주택이 침수돼 소방 당국이 긴급 배수 지원에 나섰다.서귀포시 표선면 표선리 한 주택은 낙뢰로 추정되는 누수·화재 피해가 발생했으며 표선면 가시리의 하천이 범람우려가 있어 현장을 통제됐다.한편 제주지방기상청은 제주도 동부와 북부중산간에 발효중이던 호우경보가 오전 7시를 기해 호우주의보로 변경 발표했다. 기상청 관계자는 “동해상에 위치한 고기압 가장자리에서 동풍이 유입되면서 한라산동쪽지역을 중심으로 시간당 5~20㎜의 비가 내리는 곳이 있다”고 전한 뒤 “13일 오전부터 오후 사이 천둥번개, 돌풍을 동반한 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다”며 시설물 관리와 안전사고에 유의하길 당부했다.주요지점별 일 강수량은 성판악 182.5㎜, 진달래밭 123.0㎜, 한라산남벽 72.0㎜, 윗세오름 44.0㎜, 가시리 158.0㎜, 송당 87.5㎜, 남원 239.0㎜, 성산 180.0㎜, 표선 155.0㎜, 김녕 99.0㎜, 강정 46.5㎜, 유수암 56.0㎜, 새별오름 14.0㎜ 등으로 제주 북동부 지역을 중심으로 집중호우가 내리고 있다.