“조문 오지마”… ‘총기 사망’ 대위, 유서에 가해자 지목

2025-09-12 14면

대구 수성못에서 총상을 입은 채 숨진 현역 육군 대위가 남긴 유서에 직장 내 괴롭힘 정황과 함께 특정 인물들의 실명이 거론된 사실이 확인됐다. 경찰은 해당 인물들을 조만간 소환 조사할 방침이다.11일 경찰 등에 따르면 지난 2일 대구 수성못에서 숨진 채 발견된 육군 3사관학교 훈육장교 A(32) 대위는 유서 형식의 메모에 직장 내 괴롭힘 피해를 구체적으로 적어놨다. 특히 자신을 괴롭혔다고 지목한 상급자 등 10여 명의 실명이 적혀 있었으며, 이들이 조문을 오는 것을 거부한다는 뜻까지 남겼다. 실제로 빈소를 찾은 3사관학교장 등 일부 간부는 유족의 반대로 조문하지 못하고 발길을 돌린 것으로 전해졌다.유족은 이 명단을 포함한 고소장을 경찰에 제출한 상태다. 이에 따라 유서에 거론된 10여 명에 대한 소환 조사가 불가피할 전망이다. 다만 당사자인 A 대위가 세상을 떠난 만큼 사실관계 확인에는 한계가 따를 것으로 보인다.경찰 관계자는 “군 당국으로부터 관련 자료를 넘겨받아 조만간 유서에 언급된 인물들을 불러 조사할 예정”이라며 “억울함이 남지 않도록 철저히 진상을 규명하겠다”고 말했다.